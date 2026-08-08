Les mentides que envolten la casa de Rosalía a Manresa
De publicacions poc documentades i xarxes socials ragen incansablement falsedats sobre el mas Morera que havia de ser la llar comuna dels artistes
Tres anys fa ja que van partir peres Rosalía i Rauw Alejandro i continuen rajant mentides de publicacions poc documentades i xarxes socials sobre el mas Morera, la casa situada a l’antic camí de Rajadell, a Manresa, que havia de ser la llar comuna dels artistes.
Les confusions ja van començar quan l’any 2022 es va interpretar que el cantant porto-riqueny li havia regalat el mas Morera a Rosalía en un acte d’amor cap a ella. La interpretació tenia sentit perquè la cantant de Sant Esteve Sesrovires havia explicat que havia passat estius a Manresa i que els seus avis tenen lligams amb la ciutat que ella havia viscut i volia preservar.
Però l’altra cara de la moneda és que Regió7 va posar de manifest que la luxosa mansió continuava tenint com a propietari Rauw Alejandro, que res té a veure amb la ciutat i la comarca, que no ha reformat el mas ni l’ha habitat. Hores d’ara es manté en venda per 2,2 milions d’euros i no sembla que el glamur que podia generar la història d’amor i desamor de la qual va ser testimoni mut aquest indret de la ciutat hagi servir per desvetllar l’interès de compradors. Com a mínim no prou per pagar el que Rauw Alejandro demana.
Rosalia okupa?
Desinformades revistes del cor han assegurat que Rosalía havia venut per més de 2 milions d’euros el seu refugi de Manresa que Rauw Alejandro li havia regalat. Doncs no, el mas està a la venda i no pas venut i, com s’ha explicat, Rauw Alejandro no li va regalar. Potser la famosa cantant tenia les claus i hauria pogut instal·lar-se a la casa i fer-hi vida, però sense tenir la propietat de l’immoble.
En aquest cas, Rosalía hauria esdevingut una okupa, ja que no seria la legítima propietat del mas i menys encara se l’hauria pogut vendre.
La realitat és que el Mas Morera és una joia del modernisme situada a l'Anella Verda de Manresa i l'única diferència amb l’adquisició de Rauw Alejandro és que una quilomètrica tanca perimetral envolta la finca.
La tanca havia de preservar els amants de mirades indiscretes, però només va servir per afegir intimitat a un pícnic, les imatges del qual van compartir per xarxes socials.
El mas Morera
Aquesta propietat, inicialment part del convent de Sant Domènec, va ser transformada en una residència senyorial l'any 1905 per l'empresari Josep Portabella i Cots i l'arquitecte Ignasi Oms i Ponsa.
Amb més de 10 habitacions, banys modernistes, salons espaiosos, sala de jocs, bodega, jardí exuberant amb piscina, una sagristia i cavallerisses, ofereix un ambient de luxe.
Situada en una extensa finca a prop d'altres residències emblemàtiques, Mas Morera combina elements neoclàssics i modernistes en la seva arquitectura, amb detalls com mosaics, marbre i voltes de pedra.
Té una superfície construïda de 3.125 m² i una vista panoràmica de Montserrat. Es publicita com molt més que una casa; un llegat arquitectònic que combina l'elegància del modernisme amb la majestuositat del seu entorn natural. Un lloc perfecte per gaudir de la tranquil·litat del camp sense renunciar a la proximitat de la ciutat.
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