Montsalat denuncia un nou vessament de salmorra al passeig del Riu de Manresa
L’entitat lamenta les fuites que diu que hi ha de forma recurrent a la zona i els danys que ocasionen a la vegetació de l’entorn
La plataforma cívica Montsalat ha denunciat una nova fuita del col·lector de salmorra al seu pas per Manresa, concretament al passeig del Riu, en un extrem del parc Josep Vidal, al capdavall de la Muralla i a tocar del pont de Sant Francesc, segons que ha informat en un comunicat publicat a la seva web. L’entitat lamenta els casos recurrents de vessaments que es produeixen en aquest indret, i reclama solucions.
Montsalat va detectar la darrera fuita aquest divendres a la tarda, tres dies després d’un altre vessament que va deixar «un rastre blanc» en tota la superfície. Quan l’entitat pensava que el col·lector ja estava reparat, ara ha vist com tornava a vessar, i aquesta vegada amb un cabal encara més gran que brolla a la superfície «a través dels dos forats circulars de la tapa del col·lector». Tot plegat, afegeix la plataforma a través del seu comunicat, ha fet que es formi un gran bassal de salmorra en tota la superfície.
L’entitat lamenta els danys que aquests vessaments poden provocar als arbres del voltant. Segons Montsalat, un altre vessament que hi va haver mesos enrere ja va matar alguns arbres, i tem que aquesta nova fuita «més gran i més extensa» pugui malmetre els que van quedar vius.
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