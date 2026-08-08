El nou Edifici del Coneixement de Manresa serà una realitat «ben aviat»
La ciutat estrenarà una infraestructura al servei de la salut, la docència, la recerca i la ciència
El 20 d’octubre de l’any passat va tenir lloc l’acte de col·locació de la primera pedra de l’Edifici del Coneixement de Manresa, un equipament que, en paraules del director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells, «ben aviat serà una realitat».
Representa molt més que una infraestructura. «És un projecte compromès amb la salut, el coneixement, la recerca i la ciència, i també una aposta per generar oportunitats, atreure talent i contribuir al futur del nostre territori», afirma Manel Jovells a la memòria d'activitat de la Fundació Althaia del 2025.
L’equipament es destinarà a la docència i a la recerca en ciències de la salut. És fruit de l’aliança estratègica entre la Fundació Althaia, la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), titular de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, i la Fundació Universitària del Bages (FUBages).
Impulsarà un pol de coneixement i innovació que reforçarà el desenvolupament del territori i ajudarà a atreure i retenir talent.
Just davant de l'hospital
L’Edifici del Coneixement es construeix en un solar cedit per l’Ajuntament de Manresa al carrer Nou de Santa Clara, just davant de l’Hospital Sant Joan de Déu, entre el convent de Santa Clara i un bloc d’habitatges. Ocuparà una superfície de 2.825 m2 construïts distribuïts en dues plantes.
La planta inferior es destinarà a l’activitat docent, amb aules per a la formació universitària, una biblioteca, despatxos, sales de reunions i altres espais complementaris.
S’hi ubicarà la Unitat Docent Territorial de Manresa de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, situada en uns espais provisionals del mateix Hospital Sant Joan de Déu que han quedat petits. Actualment té 150 estudiants.
La planta superior estarà dedicada a la investigació. És previst que s’hi traslladi la Unitat de Recerca de la Fundació Althaia. Donarà servei també al conjunt de la unitat territorial Manresa de l’Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC), institut al qual tant Althaia com la UVic-UCC estan vinculats.
Aquesta planta comptarà amb tres àrees ben diferenciades: uns laboratoris de recerca clínica translacional, una zona de serveis generals i plataformes científiques i l’àrea de suport i administració de recerca. També disposarà d’uns espais de simulació per a l’entrenament i formació de professionals vinculats al sector de la salut i social.
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