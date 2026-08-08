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On es veurà millor l’eclipsi solar a Manresa?

El Collbaix, la Torre de Santa Caterina, Puigterrà o la Balconada són alguns dels punts des d’on es podrà buscar un horitzó oest prou obert per seguir un fenomen que arribarà amb el Sol gairebé a tocar de l’horitzó

Quins són els millors llocs per veure l'eclipsi a Manresa?

Quins són els millors llocs per veure l'eclipsi a Manresa? / Rafael Arturo Jiménez Rivero / ELD

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Núria León

Núria León

Manresa

A Manresa, l’eclipsi solar del 12 d’agost tindrà una particularitat que farà que no n’hi hagi prou amb sortir al carrer i mirar cap al cel. El sol serà molt baix, gairebé fregant l’horitzó, quan l’eclipsi arribi al seu moment de màxima ocultació.

El sol començarà a enfosquir-se a la ciutat a partir de les 19.34 hores. A mesura que avanci l’eclipsi, la llum anirà disminuint fins a arribar al màxim, cap a les 20.28 hores. En aquell moment, el disc solar estarà pràcticament tapat —al voltant d’un 99% a la capital del Bages—, però es trobarà només a uns quatre graus sobre l’horitzó oest. La posta de sol arribarà poc després, cap a les 20.57 hores.

Això significa que qualsevol turó, muntanya, edifici o massa d’arbres situats en aquella direcció pot fer desaparèixer el sol abans d’hora. A Manresa, per tant, el millor mirador no serà necessàriament el que tingui més altura, sinó el que permeti tenir una visió més neta cap a ponent. La capital del Bages no és el millor lloc per veure'l. Però si, així i tot, decideixes veure-ho des d'aquí aquests són els millors llocs.

Mirar cap a ponent serà la clau

El Collbaix pot ser una de les millors opcions a la ciutat. La seva situació elevada permet dominar bona part de la plana i buscar una línia de visió àmplia cap a l’oest. El seu cim, de 544 m d’altitud, és el punt més alt del terme de Manresa, i constitueix una magnífica talaia des d’on es pot veure el pla de Bages amb Montserrat al fons. En aquest cas, però, escollir bé el punt concret d’observació i comprovar que la vegetació no acabin tapant l’horitzó serà clau. A més, serà important anar ben equipats amb llanternes i frontal, tenint en compte que la baixada del cim s'haurà de fer de nit.

Posta de sol a Collbaix

Posta de sol a Collbaix / xiku74_fotos_tieta

Entre els punts del terme de Manresa que poden oferir bones condicions hi ha la Torre de Santa Caterina, situada en una posició elevada i amb una perspectiva oberta cap a l’oest. És un dels indrets on es podrà intentar seguir l’evolució de l’eclipsi sense que el relleu més immediat interfereixi en els últims minuts.

Posta de sol des de la Torre Santa Caterina, Manresa.

Posta de sol des de la Torre Santa Caterina, Manresa / Benjamí Santacana

A dins de la ciutat, el mirador de la Balconada és una altra alternativa. És un espai elevats des d’on es pot buscar una perspectiva oberta cap a ponent, una condició especialment valuosa en un eclipsi en què el Sol estarà tan baix.

Posta de sol des del mirador de la Balconada, a Manresa

Posta de sol des del mirador de la Balconada, a Manresa / Dani Casas

El parc de Puigterrà també pot ser una bona opció, sobretot a la part sud de l’esplanada, on caldrà buscar el punt amb menys vegetació davant. Una situació semblant es dona als sectors més alts de Puigberenguer, on guanyar uns metres d’altura pot marcar la diferència entre veure els darrers moments de l’eclipsi o perdre el Sol darrere del relleu urbà.

Vista de Manresa des del parc de Puigterrà

Vista de Manresa des del parc de Puigterrà / mireia arso

Un eclipsi gairebé total, però sense arribar-hi

A Manresa, la lluna arribarà a ocultar aproximadament el 99% del disc solar, però la ciutat quedarà fora de la franja de totalitat. Això vol dir que, per poc que sigui, quedarà una part del Sol descoberta.

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Encara que el cel s’enfosqueixi notablement, no es podrà mirar el Sol directament sense protecció. Les ulleres d’eclipsi homologades seran imprescindibles durant tota la fase parcial.

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