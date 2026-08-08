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El PSC de Manresa: «Aliança Catalana no té alcaldable a Manresa perquè els costa trobar candidats extremistes i xenòfobs»

El Secretari de seguretat ciutadana de la Comissió Executiva socialista considera "normal que molta gent no vulgui fer el pas"

Sílvia Orriols en una imatge d'arxiu d'un acte a Manresa

Sílvia Orriols en una imatge d'arxiu d'un acte a Manresa / Arxiu/Oscar Bayona

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Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Anjo Valentí, Secretari de seguretat ciutadana de la Comissió Executiva del PSC de Manresa i futur alcaldable a les eleccions a l’Ajuntament de Manresa l’any que ve, ha relacionat el fet que Aliança Catalana no tingui candidat encara a la batllia de la capital del Bages, malgrat haver anunciat fa temps que presentaria candidatura, perquè «costa trobar alcaldables que defensin ideologies extremistes i xenòfobes».

Segons Valentí es tracta d’una situació «que no es produeix només a Manresa, sinó que em consta que també passa en altres poblacions catalanes».

Fa vint mesos

Afirma que «els fallen possibles candidats i alguns s’han tirat enrere perquè no els acaba de convèncer ser al capdavant d’unes sigles polítiques d’un partit amb ideologia d’extrema dreta que és un exponent de poca concòrdia i molta crispació». Valentí considera que «és normal que molta gent no vulgui fer el pas i la prova la tenim aquí a Manresa i a altres ciutats importants de Catalunya».

Fa vint mesos es va fer públic que Aliança Catalana es presentarà als comicis del mes de maig del 2027 a Manresa i optarà a l’alcaldia de la ciutat.

Aliança Catalana va constituir el mes passat el seu primer Comitè Local de Manresa en un acte celebrat a l'Hotel Els Noguers. El Comitè Local està format per Ramon Troy com a president, Clàudia Barés com a secretària d'Organització, Jèsica Rodríguez com a tresorera i David López i Judit Llorca com a vocals.

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L'acte va ser presidit per secretari d'Organització i Finances, Oriol Gès, acompanyat de la presidenta comarcal del Bages, Imma Nadal. També hi van assistir diversos presidents comarcals i locals, regidors i candidats municipals d'Aliança Catalana de la Catalunya Central i del Vallès Occidental, en una mostra de suport al nou equip local.

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