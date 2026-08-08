El PSC de Manresa: «Aliança Catalana no té alcaldable a Manresa perquè els costa trobar candidats extremistes i xenòfobs»
El Secretari de seguretat ciutadana de la Comissió Executiva socialista considera "normal que molta gent no vulgui fer el pas"
Anjo Valentí, Secretari de seguretat ciutadana de la Comissió Executiva del PSC de Manresa i futur alcaldable a les eleccions a l’Ajuntament de Manresa l’any que ve, ha relacionat el fet que Aliança Catalana no tingui candidat encara a la batllia de la capital del Bages, malgrat haver anunciat fa temps que presentaria candidatura, perquè «costa trobar alcaldables que defensin ideologies extremistes i xenòfobes».
Segons Valentí es tracta d’una situació «que no es produeix només a Manresa, sinó que em consta que també passa en altres poblacions catalanes».
Fa vint mesos
Afirma que «els fallen possibles candidats i alguns s’han tirat enrere perquè no els acaba de convèncer ser al capdavant d’unes sigles polítiques d’un partit amb ideologia d’extrema dreta que és un exponent de poca concòrdia i molta crispació». Valentí considera que «és normal que molta gent no vulgui fer el pas i la prova la tenim aquí a Manresa i a altres ciutats importants de Catalunya».
Fa vint mesos es va fer públic que Aliança Catalana es presentarà als comicis del mes de maig del 2027 a Manresa i optarà a l’alcaldia de la ciutat.
Aliança Catalana va constituir el mes passat el seu primer Comitè Local de Manresa en un acte celebrat a l'Hotel Els Noguers. El Comitè Local està format per Ramon Troy com a president, Clàudia Barés com a secretària d'Organització, Jèsica Rodríguez com a tresorera i David López i Judit Llorca com a vocals.
L'acte va ser presidit per secretari d'Organització i Finances, Oriol Gès, acompanyat de la presidenta comarcal del Bages, Imma Nadal. També hi van assistir diversos presidents comarcals i locals, regidors i candidats municipals d'Aliança Catalana de la Catalunya Central i del Vallès Occidental, en una mostra de suport al nou equip local.
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