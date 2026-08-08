El regidor de la policia de Manresa afirma que Sílvia Orriols s'equivoca contractant la seva filla
El polític socialista diu que «no deixaria que el meu fill es presentés» per ocupar una plaça a la Guàrdia Urbana de la ciutat i si fos alcalde encara menys
El PSC de Manresa, per boca del regidor de Seguretat, Anjo Valentí, ha afirmat que l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, que és la responsable de Seguretat Ciutadana i de dirigir la Policia Local, s’ha equivocat amb la contractació de la seva filla com a agent de la policia local.
El polític socialista ha assegurat que «si jo fos alcalde no deixaria que el meu fill es presentés a una plaça de la Guàrdia Urbana de Manresa». Ho ha argumentat «per la sospita» que es podria generar i per la necessitat que els representants polítics estiguin fora de cap ombra de dubte. En aquest cas, segons el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, «cal aplicar el principi que la dona del Cèsar no només ha de ser honrada sinó també semblar-ho».
Segons Valentí, cal anar molt amb compte a l’hora d’exercir una funció pública, perquè el llistó per complir les expectatives es troba molt amunt i això implica també tot el que afecti l’entorn familiar, que és el que li està passant a la batllessa d’Aliança Catalana.
«Jo, al meu fill li diria que no es presentés, que si té vocació la desenvolupi en altres municipis. El procediment pot ser legal, però genera sospites i als municipis del costat segur que també falten policies».
Investigació
Aquestes declaracions arriben després que el PSC de Ripoll hagi registrat una petició formal perquè l’Ajuntament encarregui una auditoria jurídica independent i externa sobre el procés de selecció que va acabar amb la contractació de la filla de l’alcaldessa, Sílvia Orriols, com a agent interina de la Policia Local. La formació reclama que un organisme aliè al consistori revisi el procediment i aclareixi els dubtes sorgits durant la seva tramitació.
L’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha obert un expedient sobre la contractació, per part de l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, de la seva filla.
El PSC assegura que la petició no pretén qüestionar la persona seleccionada ni el seu dret a participar en la convocatòria, però considera que cal una revisió externa per garantir la transparència del procés. Els socialistes demanen aclarir documentalment si Orriols va complir de manera estricta el règim legal d’abstenció i quin paper va tenir l’Alcaldia en les diferents fases del procediment.
Orriols ha defensat la seva actuació com a alcaldessa davant el conflicte d’interessos generat per la tria de la seva filla. Ha dit que la convocatòria de places d’urgència es va fer a petició de la mateixa policia local en no tenir prou efectius per cobrir baixes i vacances.
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