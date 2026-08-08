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Xifres rècord de 32.000 altes i mig milió de consultes externes a la Fundació Althaia de Manresa

La fundació sanitària i universitària va tancar l’any passat amb un 20% més de persones hospitalitzades que 10 anys abans, 130.000 urgències i 30.000 operacions

Imatge de cirurgia robòtica a l’hospital Sant Joan de Déu de Manresa

Imatge de cirurgia robòtica a l’hospital Sant Joan de Déu de Manresa / Arxiu particular

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Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

La memòria d’activitat d’Althaia durant el 2025 mostra la potència de la fundació sanitària de Manresa amb més de 32.000 altes, 484.000 consultes externes, 129.000 urgències, 29.000 intervencions quirúrgiques i 31.000 sessions d’hospital de dia.

Unes dades que, quan es posen en context, mostren l’evolució dels principals indicadors de la institució.

Comparativa de les memòries d'activitat entre el 2011 i el 2025

Comparativa de les memòries d'activitat entre el 2011 i el 2025 / Regió7

Mai fins ara s’havien donat més de 32.000 altes en un any. De fet, si es comparem amb deu anys enrere l’augment és de prop del 20%.

L'activitat prem l'accelerador

L’activitat assistencial no només ha fet un salt després de la pandèmia per recuperar el nivell anterior sinó que prem l’accelerador i, de moment, l’escalada no s’atura.

Tal com mostra el gràfic, entre el 2011 i el 2016 les altes es movien entre 25.000 i 26.000. Els tres següents anys van pujar a 27.000, però el 2020 i el 2021 l’esclat de la pandèmia de Covic-19 va retornar les xifres a 25.000. L’any 2022 van iniciar una escalada que no només les va situar per sobre de les que hi havia abans de la pandèmia sinó que han anat creixent un miler d’altes cada any: 2022, 29.270; 2023, 30.733; 2024, 31.397 i 2025, 32.100.

Es tracta d’un creixement amb similituds amb el de les consultes externes, tenint en compte que aquestes es compten amb sis xifres i no amb cinc. En 10 anys les consultes externes també han augmentat a l’entorn d’un 20%, enfilant-se fins a prop del mig milió, concretament 484.430.

Les urgències s’acosten a les 130.000 i són unes set-centes menys que l’any passat. Amb les urgències es vol fer una atenció extensa, però no arribar a les gairebé 148.000 del 2018 i el 2019. S’aposta molt més per conscienciar els usuaris que hi ha episodis que poden ser atesos per l’atenció primària sense haver d’esperar hores perquè qualsevol cas que sigui més urgent passarà pel davant.

Quant a les intervencions quirúrgiques , si abans de la pandèmia es movien a l’entorn de les 25.000 a l’any i el 2020 van caure fins a 20.000 per la covid-19, els anys posteriors van augmentar de forma notable i ara es mantenen a l’entorn de les 29.000 per recuperar el temps en el qual els quiròfans i l’activitat en general van quedar afectats per la pandèmia.

Va ser el 2020 i el 2021 quan les malalties de l’aparell respiratori ateses van arribar a 3.299 i 3.336, respectivament.

L’any passat van ser 2.608 els pacients atesos, xifra molt similar a la dels anys anteriors a la pandèmia.

300.000 habitants

Però la memòria tracta molts altres aspectes que ajuden a entendre el moment pel qual passa el referent sanitari territorial de la Catalunya Central que, com a principal institució sanitària, garanteix l’atenció pública a prop de 300.000 habitants, procedents bàsicament del Bages, el Solsonès, el Moianès i l’àrea de Calaf, així com de la Cerdanya i el Berguedà.. El director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells, destaca que el 2025 ha estat un any de transició en el qual s’ha culminat el desplegament del Pla Estratègic Talaia 2021-2025 per donar pas al nou Pla Estratègic 2026-2030, «el full de ruta que marca el rumb que ha de seguir la institució en els propers anys i que ens ha de permetre arribar al 2030 preparats per a afrontar els grans canvis socials i tecnològics que ja estan transformant en el nostre entorn».

Jovells subratlla que un dels grans eixos d’actuació d’aquests anys han estat les aliances que s’han establert amb hospitals i serveis sanitaris i socials del territori, així com amb centres de referència de Barcelona i l’Àrea Metropolitana. Fruit d’aquesta aposta, s’ha creat el nou Servei de Cardiologia amb l’Hospital de Sant Pau o serveis territorials com el de cirurgia amb l’Hospital de Berga o el de salut mental al Solsonès i a la Cerdanya, entre d’altres.

Per la seva part, l’alcalde Marc Aloy, president del Patronat de la Fundació Althaia, també ha destacat el «pas important per a oferir atenció cardiovascular de complexitat a la Catalunya Central». L’acord preveu que professionals de Sant Pau es desplacin regularment a Manresa per atendre àrees d’alta especialització com insuficiència cardíaca avançada o cardiopaties familiars, mentre que els professionals d’Althaia podran complementar la seva formació i activitat a Sant Pau, així com col·laborar junts en projectes de recerca.

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Una altra fita ha estat la inauguració de les noves instal·lacions del Servei de Farmàcia, ubicades a l’Hospital Sant Joan de Déu. El projecte ha comportat una inversió de més de 6,2 milions d’euros i reforça el paper del servei com a equipament assistencial i tecnològic de referència.

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