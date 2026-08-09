Sílvia Orriols, d'AC, replica al regidor de Seguretat de Manresa, Anjo Valentí: "Qui ets tu per castrar la seva carrera professional?"
L'alcaldessa de Ripoll defensa la contractació de la seva filla com a Policia Local després que el PSC de la capital del Bages critiqués la decisió
La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha replicat al PSC de Manresa, que per boca del regidor de Seguretat, Anjo Valentí, va afirmar que l’alcaldessa de Ripoll, responsable de Seguretat Ciutadana i de dirigir la Policia Local a la seva localitat, s’ha equivocat amb la contractació de la seva filla com a agent del cos local de seguretat.
Orriols li demana al polític socialista manresà què vol dir quan afirma que ell no deixaria que el seu fill es presentés a ocupar una plaça de Policia Local en la mateixa població on ell és el responsable polític de la Policia Local, i encara menys si fos l'alcalde.
Orriols li respon que "el teu fill és ciutadà de Manresa i té exactament els mateixos drets i deures que qualsevol altre manresà". I li demana: "Qui ets tu per castrar la seva carrera professional i prioritzar la teva?".
La líder d'Aliança Catalana continua dient "no m'he equivocat. He set escrupolosament neutral, no com tu, que et creus amb dret de decidir per d'altres".
"Als municipis del costat segur que també falten policies"
La reacció d'Orriols arriba poc després que Regió7 publiqués aquesta contundent afirmació del regidor socialista de Seguretat Ciutadana de Manresa: «Jo, al meu fill li diria que no es presentés, que si té vocació la desenvolupi en altres municipis. El procediment pot ser legal, però genera sospites i als municipis del costat segur que també falten policies».
Orriols no ho veu de la mateixa forma i en pronunciaments anteriors ha assegurat que "la meva filla serà Policia Local perquè té la formació i vocació necessàries, i ha tret la millor nota (amb diferència) en el procés selectiu. De la mateixa manera que no em puc beneficiar servint-me del càrrec que ocupo, tampoc la puc perjudicar ni privar de fer realitat el seu somni. L'oposició ho aprofita per sembrar rumors i dubtes. La meva filla té el que s'ha guanyat a pols i jo, la consciència ben tranquil·la".
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