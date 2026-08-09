El túnel del carrer Indústria de Manresa, fosc com una gola de llop
Ja fa tres dies que no funciona la il·luminació del pas subterrani entre Sant Antoni Maria Claret i l’avinguda de les Bases
Fosc com una gola de llop. Així es troba el túnel del carrer Indústria de Manresa que connecta el Sant Antoni Maria Claret amb l’avinguda de les Bases.
Passar per un túnel sempre genera una sensació especial. Si es va en cotxe els llums es porten incorporats, però per a les persones que l’han de travessar a peu la manca de llum no resulta ni agradable ni tranquil·litzadora.
Des de dijous que es troba en aquestes condicions sense que s’hagi restablert la il·luminació. Es tracta d’un recorregut molt utilitzat pels veïns i veïnes ja que és una via de mobilitat important per desplaçar-se des de la carretera de Vic cap a la zona de les Bases.
Humitats
L’any 2019 l’Ajuntament va intervenir per ampliar la vorera del tram del carrer Indústria comprès entre el carrer Sant Antoni Maria Claret i el final del pas per sota el ferrocarril, un tram que es caracteritzava per disposar d’una vorera amb una amplada molt reduïda que provocava que els recorreguts de vianants per dins el túnel fossin molt desavinents i derivessin cap a una sensació d’inseguretat.
La nova vorera té 1,5 metres d’amplada i està pavimentada amb peces de panot de 9 pastilles. El projecte també va incloure la conducció de les aigües de les escorrenties del túnel de tal manera que no interfereixen en els recorreguts dels vianants, es va col·locar una nova barana i es va netejar del mur de formigó més proper a la vorera, amb la finalitat d’assolir una millora ambiental del recorregut.
Malgrat tot sempre hi ha humitats a l’accés al túnel per la banda del carrer Sant Antoni Maria Claret.
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