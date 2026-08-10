L’Ajuntament de Manresa recomana anar a peu als punts alts i miradors per veure l’eclipsi
A la capital del Bages la cobertura del disc solar arribarà al 99,4%
La Guàrdia Urbana reforçarà la vigilància per evitar aglomeracions
Regió7
L’Ajuntament de Manresa recomana a la ciutadania desplaçar-se a peu als punts alts i miradors de la ciutat el dia de l’eclipsi solar, aquest dimecres 12 d’agost.
Malgrat que a la capital del Bages aquest fenomen no serà total, la Guàrdia Urbana reforçarà la vigilància per evitar possibles saturacions de vehicles privats i problemes d’estacionament en els vials d’accés.
A Manresa, l’eclipsi començarà a les 19.34 i tindrà el seu punt màxim a les 20.28. Assolirà una cobertura màxima del 99,4% i no s'arribarà a la foscor total.
L’Ajuntament recorda que els punts on sí que es veurà aquest fenomen en un 100% se situen al sud de Catalunya. Les comarques tarragonines i part de les lleidatanes seran l’escenari privilegiat d’un esdeveniment que no passava des de l’agost del 1905, i que no es tornarà a repetir fins al 17 de novembre de 2180.
La Guàrdia Urbana recomana a la ciutadania que es desplaçarà cap al sud del país planificar el trajecte amb temps. I per aquells que es quedin a la ciutat, recomana prioritzar la mobilitat a peu.
Així mateix, recorda que es miri des d’on es miri, un eclipsi solar és un fenomen que cal contemplar amb la màxima precaució, ja que mirar el sol directament sense la protecció adequada pot provocar lesions oculars greus i irreversibles.
Cal utilitzar ulleres específiques per a l'observació d'eclipsis que:
- Incorporin el marcatge CE.
- Indiquin el compliment de la norma ISO 12312-2.
- Identifiquin el fabricant o l'importador.
- Estiguin en bon estat, sense ratllades, forats ni desperfectes.
- Es recomana comprar-les en establiments especialitzats i de confiança.
Cal evitar mirar al sol amb:
- Ulleres de sol convencionals.
- Radiografies, vidres fumats, CD o filtres casolans.
- Telescopis, prismàtics, càmeres o mòbils sense filtres solars homologats col·locats a davant de l'objectiu (ja que es podria cremar el sensor del dispositiu o causar danys oculars).
- Sílvia Orriols, d'AC, replica al regidor de Seguretat de Manresa, Anjo Valentí: 'Qui ets tu per castrar la seva carrera professional?
- Mor un veí de Camps en caure amb el cotxe per un barranc a la BV-3008, a Fonollosa
- Mor Oihane Mateos, comunicadora icònica i actual directiva d’EITB, als 45 anys
- On es veurà millor l’eclipsi solar a Manresa?
- Investigadors catalans localitzen per primer cop a la península Ibèrica el ratpenat del nord al Cadí-Moixeró
- Les mentides que envolten la casa de Rosalía a Manresa
- El regidor de la policia de Manresa afirma que Sílvia Orriols s'equivoca contractant la seva filla
- Un nou episodi de tempesta deixa una forta pedregada, inundacions i un arbre caigut a Llívia