Nova negativa del govern de Manresa a treure les fotomultes del carrer Sobrerroca
Els comerciants també sol·licitaven que es deixés aparcar a la plaça Major un màxim de 30 minuts
La darrera petició de l’Associació de Comerciants del Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i Voltants de suprimir les fotomultes del carrer Sobrerroca ha rebut una nova negativa per part de l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem Manresa.
En aquesta ocasió, la petició incloïa la demanda dels comerciants del sector que l’Ajuntament deixés estacionar a la plaça Major un màxim de 30 minuts.
La resposta per escrit de l’equip de govern ha estat que la plaça Major forma part de l’illa de vianants de la ciutat, en la que s’hi inclouen els carrers pels quals es vol prioritzar el pas de vianants, enfront dels vehicles.
De forma didàctica explica que els objectius principals que les ciutats facin zones amb restriccions al trànsit són: crear un entorn segur pels col·lectius més vulnerables, com nens, gent gran o persones amb mobilitat reduïda; incrementar l’autonomia dels infants, perquè aquests poden jugar o caminar sense el perill constant dels vehicles; reduir el risc d’accidents; impuls al comerç local, ja que quan la gent passeja més per les zones de vianants, augmenten les vendes de les botigues de barri, cafeteries i restaurants. D’aquesta forma, continua, «els carrers esdevenen punts de trobada i d’interès que fan la ciutat més atractiva per als veïns i visitants doncs hi ha menys soroll i contaminació. En definitiva una illa de vianants busca retornar el protagonisme de la ciutat als seus habitants, fent que els carrers siguin llocs per viure i no només per circular».
La resposta explica que segons l’ordenança de mobilitat que regula les illes de vianants hi està prohibit l’accés de vehicles no autoritzats i l’estacionament, tot i que es permet l’accés a vehicles que portin persones amb mobilitat reduïda i serveis essencials les 24 hores, la càrrega i descàrrega en un horari molt ampli, es donen autoritzacions per a residents i comerciants de 24 hores i autoritzacions temporals en casos de necessitats justificades.
Afegeix que pel que fa a possibles clients que provenen de fora l’àmbit i no tenen accés en vehicle privat a l’illa de vianants, poden estacionar a la zona blava del carrer Dama, a pàrquings públics propers, demanar una autorització puntual (si està degudament justificat) o bé moure’s en transport públic, doncs des del dia 15 de juny la ciutat disposa d’una línia de servei urbà al Centre Històric que apropa a les persones al Casc Antic, amb parades al carrer Sobrerroca i al carrer de Santa Llúcia, al costat de l’ascensor que dona a la Plaça Major.
D’altra banda, les entitats de comerciants Born-La Plana; Carrer Nou; Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants; Carrer Urgell, Jaume I i Mel, i la del Carrer Vilanova van presentar a l’Ajuntament un informe per revitalitzar el comerç local en el qual, entre altres mesures, reclamaven la suspensió de la càmera de fotomultes del carrer Sobrerroca «davant l’evidència d’un progressiu deteriorament comercial de la zona des de la seva entrada en funcionament».
Dos mesos esperant resposta
Aportaven que hi havia una ocupació comercial del 74% l’any 2012 i d’un 48% en l’actualitat —44% al carrer Sobrerroca— i això «justifica la suspensió experimental de la càmera de fotomultes per tal d’afavorir la reactivació comercial i incrementar l’afluència de visitants al seu entorn, una circumstància que ja es produeix els dissabtes al matí amb la suspensió de la càmera amb motiu del mercat agrari».
Així mateix, es proposa la creació d’un espai senyalitzat a la Plaça Major per al desencotxament, amb un límit de 30 minuts i amb sortida obligatòria per la baixada del Pòpul, mentre no es trobi una alternativa d’aparcament a l’eix comercial de Sobrerroca-Sant Miquel. Aquesta demanda més altres vuit peticions presentades a principis de juny encara esperen resposta de l’Ajuntament.
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