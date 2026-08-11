Avenç acusa el PSC de Manresa de donar ales a Aliança per interès electoral
Sergi Perramon afirma que com més es fragmenti el vot més fàcil serà lligar un govern de socialistes, ERC i CUP
Sergi Perramon, líder d’Avenç Nacionalista, la formació que es presentarà en una candidatura única amb Junts a les eleccions del maig que ve a Manresa, ha acusat el PSC de donar ales a Aliança Catalana per interès electoral. “Com més es fragmenti el vot, més fàcil serà que acabem amb un govern de PSC, ERC i CUP” a la ciutat, afirma.
Després que Anjo Valentí critiqués, com a regidor de Seguretat Ciutadana, Sílvia Orriols per haver contractat la seva filla a la Policia Local de Ripoll i que manifestés, en aquest cas com a Secretari de seguretat ciutadana de l’Executiva del PSC de Manresa, que Aliança no té alcaldable a la ciutat “perquè els costa trobar candidats extremistes i xenòfobs”, Avenç creu que tot plegat respon a “una estratègia de manual”.
Opina que el PSC contribueix a fabricar “un adversari que suposa una amenaça per a la societat per, després, presentar-te com l’alternativa responsable per frenar-lo”.
A Perramon li crida “poderosament l’atenció que el PSC es posicioni de forma tan contundent sobre una candidatura que ni tan sols existeix a l’escenari electoral manresà”.
Creu que això diu molt més de l’estratègia electoral del PSC que no pas d’Aliança Catalana. “Veig una paradoxa de llibre. D’una banda, presenta Aliança com el gran dimoni, la força extremista i el perill imminent i, de l’altra, són els mateixos socialistes els que els regalen el protagonisme, la centralitat i la visibilitat”.
Sergi Perramon afirma que Anjo Valentí està replicant a escala local el que fa Salvador Illa a nivell nacional. “En els debats al Parlament, Illa sempre al·ludeix a Orriols i alimenta el debat d’aquest actor. A Manresa, ara mateix, Anjo Valentí està fent el mateix. Recordem que avui dia Aliança només té dos diputats al Parlament i zero representació a Manresa”, diu.
Perramon creu que tota aquesta intencionalitat ve dels seus assessors que estan ajudant directament Aliança a ocupar espai públic. “I aquí hi ha la clau política de la nostra ciutat”, diu Perramon que demana retòricament: “Si el mapa municipal es fragmenta a qui afavoreix?”· I ell mateix es respon: “Doncs, afavoreix a aquells que volen reeditar un govern d’esquerres a Manresa en el qual entra en joc la CUP”.
Fan servir Aliança com "espantall electoral"
Reitera que “com més es fragmenti el vot, més fàcil serà que acabem amb un govern de PSC, ERC i CUP a Manresa”.
Per a Avenç Nacionalista, “el PSC utilitza Aliança com espantall electoral”, però la seva pròpia estratègia electoral de polarització pot acabar facilitant un nou govern encara més polaritzat a l’esquerra. Diu que “a nosaltres ens sobten aquests càlculs electorals, perquè en el que creiem és en fer polítiques útils que transformin Manresa. Jo el que li diria a l’Anjo és que si vol combatre el malestar de la ciutat, potser el que hauria de fer és posar el focus en els problemes d’inseguretat reals de la nostra ciutat”.
I rebla que “cal solucionar aquests problemes reals abans que fer posicionaments públics sobre candidatures que, de moment, són inexistents”. Està convençut que “hi ha tacticisme electoral per part del PSC” i planteja una última pregunta: “Si Aliança és el rival a batre, per què té tanta necessitat a donar-los veu quan encara no tenen representació?”.
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