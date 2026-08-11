La compra del bloc 8 okupat a Manresa: entre la satisfacció i la crítica ferotge
L’anunci que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pagarà 540.000 euros i l’Ajuntament 60.000 per comprar un edifici ocupat al barri de la plaça Catalunya ha portat cua
Junts i el PP critiquen obertament una operació que veuen com una claudicació per evitar un desnonament conflictiu mentre que els governs de la Generalitat i la ciutat la defensen
El compte enrere, amb marcador inclòs, de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) s’ha aturat. Els activistes pel dret a l’habitatge van advertir que no tolerarien el macrodesnonament del Bloc 8, al barri de la plaça Catalunya de Manresa previst per al dia 23 de setembre. Van arribar a acampar a la cèntrica plaça Sant Domènec en ple febrer desafiant el fred.
La topada no era desitjada per cap de les dues parts i es mantenien negociacions que el dia 3 d'agost es van plasmar en un comunicat de la Generalitat en el qual s’informava que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), organisme dependent del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, adquirirà mitjançant el dret de tanteig i retracte l’immoble del passatge Tudela, 11.
Un edifici plurifamiliar ocupat per sis famílies amb vuit menors al seu càrrec. L’operació, en la qual la Generalitat aporta 540.000 euros i l’Ajuntament, 60.000, s’argumenta per la necessitat de reforçar el parc públic d’habitatge de lloguer social.
La Consellera
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, afirmat que «l’operació per tanteig i retracte és una via més ràpida que la construcció per ampliar el parc públic». I destaca la iniciativa com «una mesura que pot garantir l’estabilitat residencial de famílies que actualment hi viuen, i també promoure l’habitatge de lloguer social amb protecció permanent».
L’alcalde
Per la seva banda, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, celebra que «en un termini tan curt de temps hàgim pogut arribar a un acord per exercir el dret a tanteig per tal que Manresa disposi de 6 habitatges més destinats al lloguer social; des de l’Ajuntament seguirem treballant per ampliar el parc d’habitatge assequible».
Junts
La reacció del principal partit de l’oposició a Manresa, Junts, no es va fer esperar. Va qualificar de «gravíssima» la decisió del Govern de la Generalitat i de l’Ajuntament de Manresa de destinar 600.000 euros de diners públics a comprar un edifici de sis habitatges okupat.
Per a Junts, anunciar aquesta operació el 3 d’agost, en ple període de vacances, «només pot interpretar-se com un intent d’amagar una decisió que saben perfectament que generarà indignació entre molts ciutadans», afirma. I afegeix, «és actuar amb nocturnitat i traïdoria política».
El president del grup municipal de Junts, Ramon Bacardit, va acusar el Govern de Salvador Illa i el govern de Marc Aloy de ser capaços de prendre decisions d’enorme transcendència intentant que passin desapercebudes. «Si aquesta operació respon, com tot fa pensar, a la pressió exercida per determinats col·lectius, ens trobaríem davant d’un precedent extraordinàriament preocupant. Un govern no pot donar la sensació que la pressió sobre una propietat privada acaba obtenint recompensa amb diners públics. El missatge que es transmet és devastador».
L’alcalde accidental i Junts
Les declaracions de Bacardit van arribar en un moment que la màxima responsabilitat política de l’Ajuntament l’assumia el primer tinent d’alcalde, Anjo Valentí.
L’alcalde accidental no va deixar passar les paraules de Junts i va explicar que anunciar aquesta operació el 3 d’agost, en ple període de vacances, en cap cas suposa actuar «amb nocturnitat i traïdoria política» en un «intent d’amagar una decisió que saben perfectament que generarà indignació entre molts ciutadans».
Sinó que «s’havia de dur a terme abans del dia 12 d’agost per evitar que el jutjat continués amb els terminis marcats del procediment de desnonament dels habitants del bloc».
Quant que l’operació «transmet un missatge devastador», perquè tot fa pensar que respon «a la pressió exercida per determinats col·lectius», el que generaria «un precedent extraordinàriament preocupant d’un govern que fa la sensació que la pressió sobre una propietat privada acaba obtenint recompensa amb diners públics», Valentí recorda que «durant els mesos de treball i negociació que han permès lligar l’operació per ampliar el parc d’habitatge públic a la ciutat s’han continuat executant desnonaments amb l’oposició de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC)».
L’alcalde accidental insisteix que, tal com s’ha explicat, el que s’ha vist «és la possibilitat d’aprofitar una oportunitat de reforçar el parc públic d’habitatge de lloguer social incorporant els sis habitatges situats al passatge Tudela, 11».
Les explicacions no van convèncer a Junts, que va tornar a la càrrega. Per al president del grup municipal de Junts, «el missatge que percep una part important de la ciutadania és que la pressió acaba donant resultats i que, al final, l’Administració acaba cedint. Aquest és el debat que el govern intenta evitar».
El PP
Josep Lluís Javaloyes, president local del PP, va entrar en la polèmica dient que «cada euro destinat a premiar l’ocupació il·legal és un euro que es nega als joves que treballen, estalvien i somien amb poder independitzar-se. Això no és justícia social, és la perversió d’un model que confon la solidaritat amb la impunitat».
En un comunicat, afirma que l’operació «és un autèntic escarni per a la ciutadania honrada. Sis habitatges ocupats il·legalment, amb connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica i de gas, han estat adquirits per 600.000 euros dels nostres impostos. I quin missatge rebem de l’Administració? Que premia els qui generen conflicte. Que premia els okupes».
La PAHC
L’opinió de la PAHC és radicalment contrària. Celebra que «l’immoble ha deixat d’estar sota el control del fons d’inversió Cerberus, que acumula 15.000 pisos a l’Estat espanyol, per passar a ser de titularitat pública.
Una fita assolida «gràcies al treball conjunt amb el moviment popular de Manresa i la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC). La Plataforma d’Afectades per la Hipoteca remarca el paper fonamental de l’organització popular i les mobilitzacions constants per «forçar l’administració pública a intervenir en un edifici que s’havia convertit en un símbol de la lluita contra l’especulació immobiliària».
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