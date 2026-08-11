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L’entorn de la Font del Soroll de Manresa llueix net després de l’abocament il·legal

Van llançar restes de construcció en sacs de plàstic que s'anaven desfent i anant a parar al riu

La Font del Soroll de Manresa

La Font del Soroll de Manresa

Toni Navarro

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Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Ja no hi ha deixadesa a la Font del Soroll, que es troba a prop de la casa de les Hortes i de l’itinerari de natura “M-5 – Els cingles del Llobregat” de l’Anella Verda de Manresa».

El cartell de la Font del Soroll fet per l'escola L'Espill

El cartell de la Font del Soroll fet per l'escola L'Espill / Toni Navarro

Un visitant de l’indret ha explicat que la runa que hi havia ha estat retirada. La Font del Soroll brolla en una raconada balmada de roca sorrenca. Davant de la paret per on arriba l’aigua es va construir una paret de maons amb dos forats de surgència per conduir i fer saltar l’aigua a sengles dipòsits grans en forma de cub. Cada broc està inserit en una placa quadrada de pedra on hi ha inscripcions desgastades pel pas del temps i dels brètols; a la placa de més al fons encara es pot llegir “Any 1900”.

Lloc on hi havia hagut l'abocament il·legal

Lloc on hi havia hagut l'abocament il·legal / Toni Navarro

Runa en sacs

Un abocament il·legal de runa en sacs de plàstic va acabar amb els sacs desfets i el plàstic al riu, amb les pluges i el pas del temps, a la riba dreta del riu Llobregat sota Viladordis, entre el riu i el canal anomenat de la Mina que condueix l’aigua a la central hidroelèctrica de la CAME o de Les Marcetes.

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A hores d'ara es pot fer l’itinerari amb els punts compromesos perfectament nets com correspon a una ruta prou visitada pels amants dels espais naturals.

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