L’entorn de la Font del Soroll de Manresa llueix net després de l’abocament il·legal
Van llançar restes de construcció en sacs de plàstic que s'anaven desfent i anant a parar al riu
Ja no hi ha deixadesa a la Font del Soroll, que es troba a prop de la casa de les Hortes i de l’itinerari de natura “M-5 – Els cingles del Llobregat” de l’Anella Verda de Manresa».
Un visitant de l’indret ha explicat que la runa que hi havia ha estat retirada. La Font del Soroll brolla en una raconada balmada de roca sorrenca. Davant de la paret per on arriba l’aigua es va construir una paret de maons amb dos forats de surgència per conduir i fer saltar l’aigua a sengles dipòsits grans en forma de cub. Cada broc està inserit en una placa quadrada de pedra on hi ha inscripcions desgastades pel pas del temps i dels brètols; a la placa de més al fons encara es pot llegir “Any 1900”.
Runa en sacs
Un abocament il·legal de runa en sacs de plàstic va acabar amb els sacs desfets i el plàstic al riu, amb les pluges i el pas del temps, a la riba dreta del riu Llobregat sota Viladordis, entre el riu i el canal anomenat de la Mina que condueix l’aigua a la central hidroelèctrica de la CAME o de Les Marcetes.
A hores d'ara es pot fer l’itinerari amb els punts compromesos perfectament nets com correspon a una ruta prou visitada pels amants dels espais naturals.
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