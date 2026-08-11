L’illa de vianants del Guimerà revoluciona al trànsit del centre de Manresa
Hi ha canvis de sentit en diversos carrers i també en un lateral del Passeig
Les obres el Guimerà és previst que acabin abans de finals d'any
El trànsit entorn del carrer Guimerà de Manresa viu una veritable revolució. El projecte per convertir el Guimerà en una gran illa de vianants ha comportat importants canvis de circulació, sobretot canvis de sentit, que obligaran els conductors a modificar hàbits, rutines i costums. S’han dut a terme per garantir la mobilitat del centre de la ciutat una vegada el Guimerà quedi definitivament lliure de vehicles, segons l’Ajuntament de Manresa. Les obres al Guimerà han de culminar a finals d’any.
Hi ha qui s’ha pres aquests canvis amb filosofia, i hi ha qui no tant, segons ha pogut constatar Regió7. Així per exemple el carrer Canyelles ha passat a ser de baixada per anar a parar al passeig de Pere III, que també ha canviat de sentit de circulació. Ara és de pujada en direcció a la plaça Espanya.
Un motorista que baixava per l'esmentat carrer Canyelles s’ha aturat, aquest dimarts al matí, a la cruïlla amb el Passeig per poder rumiar cap on havia de tirar. El seu destí era el Guimerà, però les noves direccions l’allunyaven. «Havia sentit a parlar dels canvis, i penso que són una tocada de pebrots». Al seu darrere, en canvi, l’ocupant d’un turisme ha valorat positivament les modificacions perquè, segons ha explicat, li faciliten els recorreguts que acostuma a fer per la ciutat. La conductora d’un altre turisme ha opinat, al seu torn, que tot serà qüestió d’acostumar-se.
Un nou Esquilets
Un altre dels canvis destacats és el del carrer Sant Joan Baptista de la Salle, també conegut popularment com els Esquilets. Fins ara era de pujada venint del Guimerà. Ha passat a ser de baixada fins a la meitat del carrer, a l’altura del Bonsuccés, on caldrà dirigir-se obligatòriament perquè l’altra meitat dels Esquilets, el tram més proper al Guimerà, formarà part de l’illa de vianants. En aquest punt hi haurà un control d’accés. O sigui, una càmera de fotomultes per evitar que cap vehicle no autoritzat entri a la zona de vianants. No serà, però, fins que culmini tot el projecte d'urbanització del Guimerà.
Lligat amb aquest canvi al Sant Joan Baptista de la Salle, el carrer Infants també ha canviat de sentit de circulació. Ara és de sortida cap a la carretera de Vic quan fins ara dirigia el trànsit cap a la plaça Infants. Hi hauran de passar els vehicles procedents de la Muralla del Carme que vulguin accedir al Sant Joan Baptista de la Salle perquè el gir a l’esquerra des de la carretera de Vic, en sentit Bonavista, no estarà permès. Ha fet falta instal·lar un semàfor per regular la cruïlla entre carrer dels Infants i carretera de Vic.
Altres canvis
Altres canvis lligats al projecte del Guimerà afecten el carrer Bonsuccés, que ara és de pujada, en direcció carrer Era del Firmat, des d’on els vehicles poden dirigir-se cap al carrer Circumval·lació o tornar cap a la carretera de Vic.
Pel que fa al carrer Puigterrà de Baix, és de baixada des de la carretera de Vic fins al carrer Circumval·lació. Tot i això, el tram entre Bonsuccés i Circumval·lació queda en cul de sac fins que no finalitzin les obres del carrer Guimerà.
Un taxista atrapat
Aquest dimarts al matí un taxista de fora de Manresa ha quedat atrapat precisament en aquest cul de sac del final del Puigterrà de Baix quan havia de recollir un client que havia anat a fer rehabilitació a l’Asepeyo. «Hauré de sortir de cul, i ja hi vaig prou tot l’any», ha dit contrariat a aquest diari.
A finals d’any, un cop finalitzin els treballs d’urbanització del carrer Guimerà, la reordenació d’aquest sector de la ciutat es completarà amb el canvi de sentit del carrer Era Firmat entre Circumval·lació i Bonsuccés, i amb la incorporació del tram del carrer Sant Joan Baptista de la Salle a l’illa de vianants entre el carrer Bonsuccés i el carrer Guimerà. A finals d’any, també es restablirà la continuïtat del trànsit de vehicles del carrer Puigterrà de Baix cap al carrer Circumval·lació, deixant de forma definitiva tots els canvis en la circulació.
Els canvis es van començar a posar en marxa la setmana passada, i de moment no han generat problemes aquests primers dies. En part, possiblement, perquè la circulació es relaxa durant les vacances.
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