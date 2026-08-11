Onada de robatoris a locals de restauració de Manresa
La Pineda acumula tres robatoris en menys d’un mes, el Glaç, l’Abat i el Kursaal i també altres establiments han patit assalts en els últims dies
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Ruben Costa
Locals d'hostaleria de Manresa són víctimes d'una onada de robatoris. Els assalts s’han produït principalment durant la matinada i els autors han actuat amb rapidesa forçant portes i finestres per accedir als establiments.
Un dels establiments que acumula més episodis és el de La Pineda, gestionat per Jordi Ruiz, situat a l'avinguda de les Bases. El local ha estat assaltat tres vegades en menys d’un mes: el 5 de juliol, el 28 de juliol i l’1 d’agost. Segons explica el responsable, tot apunta que els tres robatoris podrien haver estat comesos per la mateixa persona, tot i que la investigació encara està oberta. Els tres assalts han seguit un patró similar. L’autor entra de matinada, aproximadament una hora després que els treballadors acabin el torn, cap a les 2 de la nit, i força la porta d’entrada per accedir a l’establiment. El primer robatori, el 5 de juliol, es va produir amb una pota de cabra, amb la qual va trencar part de l’entrada de vidre abans d’emportar-se els diners de la caixa.
En els dos robatoris posteriors, el 28 de juliol i l’1 d’agost, l’autor va utilitzar un barril de cervesa del mateix establiment per colpejar repetidament la porta fins a aconseguir entrar. Segons el responsable, va haver de desmuntar el barril del seu suport abans d’utilitzar-lo per forçar l’accés. Habitualment, l’autor s’emporta els diners de la caixa, amb un botí d’uns 500 euros, tot i que en alguna ocasió també ha sostret alguna ampolla de licor. A aquests diners cal afegir-hi el cost dels desperfectes ocasionats durant els assalts. També el descriu com una persona alta i prima, vestit amb un xandall gris beix, encaputxat. Els robatoris, segons explica, s’han arribat a completar en dos minuts o menys, fet que apunta a una actuació ràpida i molt concreta.
Jordi Ruiz també gestiona el restaurant del Kursaal, que ha patit un robatori, en aquest cas el 22 de juliol. Els autors van forçar les portes del vestíbul per accedir a l’interior. Segons el responsable, els dos presumptes lladres van ser detinguts posteriorment.
Tres establiments afectats en vuit mesos
Un altre dels grups de locals que acumula diversos episodis és el gestionat pel pare i fill Nico Gutiérrez, que actualment està al capdavant de La Pera Llimonera, La Santa Brasa, Gris, La Monda, Glaç i el Frankfurt Les Bases. L’últim cas es va produir al Glaç, entre les 3 i les 4 de la matinada del 9 d’agost. L'individu va forçar les finestres del carrer de l’Arquitecte Oms i va aconseguir accedir a l’interior del local per la zona de la cuina. Les càmeres de seguretat només van captar una persona a l’interior de l’establiment, però se sospita que hi podrien haver participat dues persones en total. El segon individu podria haver-se encarregat de vigilar l’exterior mentre el primer entrava al local i s’emportava el calaix de la caixa.
El lladre que va entrar al local portava gorra, guants vermells i roba fosca i va actuar amb rapidesa. Un cop dins, va anar directament als punts on hi havia diners, va buidar la caixa, es va endur el pot de propines i les caixes de canvi i va arrencar el calaix de la caixa registradora, emportant-se’l sencer després de trencar-ne el cable. També va sostreure tres tolves i va causar desperfectes a la pantalla del TPV. El lladre va actuar amb destresa i coneixia bé el local. Es movia amb seguretat, sense entrebancar-se ni dubtar sobre on es trobaven els diferents elements, fet que fa pensar que coneixia prèviament la distribució de l’establiment.
En total, el responsable calcula que el robatori ha suposat unes pèrdues d’uns 1.000 euros, a banda dels danys materials. Segons Gutiérrez, aquest no és el primer establiment de la seva gestió que pateix un robatori. En els darrers vuit mesos també han entrat a La Santa Brasa, d’on els lladres es van endur uns 8.000 euros, i a La Monda, tot i que en aquest últim cas no van aconseguir robar diners.
Més locals afectats
El restaurant Abat,situat a la zona de l’avinguda de les Bases, també ha patit tres robatoris el darrer any. Segons el responsable, l’establiment ha estat assaltat diversos cops des que és obert.
Un dels episodis es va produir el 6 d’abril, quan l'autor va forçar els elements metàl·lics de la porta cap amunt fins a obrir-hi un forat que el permetés accedir a l’interior. Un cop dins, van anar directament a la caixa, d’on van sostreure els diners, i també es van endur una tauleta. A més, van intentar obrir diversos calaixos sense èxit i van deixar diversos productes i materials escampats pel terra, entre begudes, paquets de quètxup i maionesa i papers dels tovallons.
Durant el mes de juny, s'han registrat dos robatoris en què es va forçar la porta i l’acció es va centrar en la caixa. La informació disponible apunta que l'autor d’aquests dos casos el mes de juny podria ser el mateix i la sospita arriba fins que es podria tractar del mateix lladre de La Pineda. A la mateixa zona, l’Atmeller Origen i el Cal Moliné també han estat víctimes de robatoris en el marc d’aquesta onada. Com a cas fora de l’àmbit de la restauració, la clínica veterinària Medivet Kans&Co, situada al carrer Dante de Manresa, també ha estat víctima.
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