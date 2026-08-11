Set-centes persones utilitzen les dutxes i la bugaderia social de Manresa, un 13% més que l'any anterior
Van ser 492 homes, 157 dones i 42 menors d'edat els que van fer servir el Servei de Bugaderia i Dutxes Socials de la Fundació Germà Tomàs Canet
La Fundació Germà Tomàs Canet afirma que en un context marcat per l'exclusió residencial i la precarietat, l'accés a mitjans bàsics d'higiene és una necessitat essencial per al benestar i la participació en la comunitat. Per donar resposta a aquesta realitat, el Servei de Bugaderia i Dutxes Socials, situat a la Llar Sant Joan de Déu de Manresa, ofereix a les persones en situació de sensellarisme o amb dificultats per mantenir unes condicions de neteja adequades la possibilitat de dutxar-se i rentar la roba.
El servei es configura com un espai d'acollida que facilita la vinculació amb la xarxa d'atenció social i sanitària del territori i pot esdevenir una porta d'entrada a processos d'acompanyament més amplis. La intervenció es desenvolupa des d'una mirada centrada en la persona i respectuosa amb la seva dignitat i drets, promovent un ús autònom dels recursos.
Creixement del 13%
Durant el 2025, el servei va atendre 691 persones, un 13% més que l'any anterior. Del total, 492 van ser homes, 157 dones i 42 menors d'edat.
Al llarg de l'any es van registrar 5.637 usos de les dutxes, les quals es van beneficiar 526 persones. Paral·lelament, la bugaderia va permetre realitzar 514 rentats, utilitzats per 165 persones.
Les dutxes són un espai d'accés lliure que funciona tres dies a la setmana, mentre que la bugaderia s'ofereix mitjançant derivació dels Serveis Socials de Manresa i de les entitats socials del territori.
Amb el Servei de Bugaderia i Dutxes Socials, la Fundació atén necessitats immediates vinculades a la cura personal i el benestar, alhora que reforça el treball en xarxa amb els serveis de l'entorn per facilitar l'accés als suports que millor s'ajustin a cada situació.
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