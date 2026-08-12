Augmenten les patrulles policials per frenar els robatoris en restaurants de Manresa
Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana reforcen la vigilància als barris afectats pels delictes i despleguen agents de paisà per prevenir-los
Ruben Costa
Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Manresa han incrementat els patrullatges a les zones on s’han concentrat diversos robatoris a establiments durant les darreres setmanes. Segons ha explicat el primer tinent d’alcalde i regidor de Seguretat Ciutadana, Anjo Valentí, el reforç de la presència policial, però, s’estén a tot el municipi i es realitza en tots els torns. Té com a objectiu augmentar la presència policial i prevenir nous assalts.
Des del juny, alguns establiments d'hostaleria de Manresa han patit robatoris de manera recurrent. L’Abat n’ha registrat dos, mentre que al juliol es van produir dos assalts a La Pineda i un al Kursaal. Ja durant l’agost, La Pineda va tornar a ser víctima d’un robatori l’1 d’agost i el Glaç en va patir un altre el passat 9 d’agost. En total, en només dos mesos i mig, s’han registrat sis robatoris en diferents locals de restauració de Manresa.
A més de la sostracció de diners de les caixes, propines i altres efectius, els assalts han provocat desperfectes als establiments, principalment en portes, finestres i vidres, que els autors han forçat o trencat per accedir a l’interior. Els robatoris es caracteritzen també per la seva curta durada: els assaltants actuen amb rapidesa i agilitat, generalment entre les 2 i les 4 de la matinada.
Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana també s’han fet visites als establiments afectats pels darrers robatoris i s’ha mantingut contacte amb els seus responsables per conèixer de primera mà els casos i prendre mesures per evitar que es repeteixin. Valentí explica que els diferents casos comparteixen un patró: els autors actuen principalment durant la nit, quan els establiments estan tancats. L’Ajuntament treballa amb la hipòtesi que alguns dels robatoris podrien compartir les mateixes característiques i que els autors conèixen els establiments on entren. La investigació dels robatoris està liderada pels Mossos d’Esquadra, ja que disposen dels principals recursos d’investigació i que, la Guàrdia Urbana de Manresa està col·laborant per prevenir aquests fets, assenyala Valentí.
Agents de paisà i caporal de barri
A més dels patrullatges uniformats, la Policia Local també compta amb agents de paisà que fan tasques de prevenció i investigació i que visiten els establiments afectats per interessar-se pels responsables i recollir informació sobre els robatoris. La Guàrdia Urbana també manté la figura del caporal de barri, que actua com a referent de la policia als diferents barris de Manresa i manté contacte amb les associacions de veïns per conèixer les incidències de cada zona. L’Ajuntament assegura que continuarà treballant conjuntament amb els cossos policials per prevenir nous robatoris mentre avança la investigació dels Mossos.
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