Successos
Continuen els robatoris en restaurants de Manresa, aquesta nit han forçat dos locals
Els lladres han entrat al Millenium i, un altre cop, al Glaç i el 365 Obrador del passeig Pere III va patir un intent de robatori la setmana passada
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Ruben Costa
Continuen els robatoris i intents de robatoris en establiments de restauració de Manresa. Aquesta matinada s’han registrat dos nous assalts. Els locals afectats són el Millennium, situat al carrer de Francesc Moragas, i el Glaç, al passeig de Pere III, que torna a ser víctima després del que va patir el 9 d'agost. En menys d’una setmana, el Glaç ha patit dues intrusions.
La càmera de seguretat ha captat com un individu ha accedit al Millennium forçant primer la persiana metàl·lica de l’establiment i, posteriorment, ha fet servir una cadira que hi havia a l'exterior del local per falcar la persiana i facilitar l’entrada. Ha utilitzat una eina similar a una pota de cabra per fer palanca a la porta i obrir-la, però, no ho ha aconseguit i ha acabat trencant la porta de vidre, fent un forat per accedir a l'interior del local. L’assaltant ha actuat amb molta rapidesa. Segons el responsable del local, l’autor que apareix a les càmeres ha trigat aproximadament un o dos minuts a entrar, agafar els objectes i els diners i sortir de l’establiment. El lladre ha anat directament a les zones on es trobaven els diners i els objectes de valor, sense perdre temps per l’interior del local.
El lladre s’ha endut diners de la caixa, el pot de propines dels cambrers, un ordinador portàtil, una PDA i una màquina d’Euromillones. Les càmeres de seguretat han enregistrat l’assalt i permeten veure l’autor amb el rostre parcialment ocult per una caputxa i xandall. El responsable del Millennium explica que es tracta d’un home alt i prim, que destaca per la rapidesa amb què ha actuat. Després del robatori, la policia científica s’ha desplaçat fins a l’establiment per recollir possibles indicis que puguin ajudar en la investigació.
Intents d'assalt
Paral·lelament, la mateixa matinada, el Glaç, situat al passeig de Pere III, ha estat víctima d’un intent d’assalt. L’individu ha forçat les finestres de l’establiment, però no ha aconseguit accedir a l’interior ni s’ha endut cap objecte. L’intent ha provocat desperfectes als accessos del local. Un cas similar és el del 365 Obrador, al passeig Pere III, que la matinada de dijous també va patir un intent de robatori. En aquest cas, l’autor va provocar un forat i diversos desperfectes al vidre de l’establiment, però no va aconseguir endur-se els diners, que es trobaven amagats.
En les darreres setmanes, Manresa ha registrat diversos robatoris i intents d’assalt en establiments de restauració. La Pineda és un dels casos més afectats, amb tres episodis en menys d’un mes. Els assalts comparteixen un patró similar: es produeixen de matinada, quan els locals estan tancats, i els autors actuen amb rapidesa, forçant portes, finestres o altres accessos per arribar principalment a les caixes i endur-se diners. A més de les pèrdues econòmiques, els establiments han patit desperfectes en els accessos i a l’interior. L’Atmeller Origen, el Cal Moliné i el 365 Obrador també han estat víctimes de robatoris o intents d’assalt en les darreres setmanes. Fora de l’àmbit de la restauració, també ha estat afectada la clínica veterinària Medivet Kans&Co. Davant d’aquesta situació, la Guàrdia Urbana ha reforçat els patrullatges a les zones afectades, mentre que la investigació dels casos continua sota el lideratge dels Mossos d’Esquadra.
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