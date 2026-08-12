Crema un contenidor de paper a Manresa
Es tracta d'un contenidor de paper situat entre el carrer Lluís Millet i Pau Casals
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Manresa
Els Bombers de la Generalitat han apagat un contenidor cremant a Manresa aquest dimecres al migdia. L'avís al 112 s'ha fet a les 13.26 hores, en el qual s'alertava d'un contenidor de paper cremant al carrer Lluís Millet amb Pau Casals. El cos d'emergències hi ha desplaçat una única dotació que l'ha apagat en poc menys de vint minuts.
Es tracta d'un sol contenidor que ha cremat aïllat i que no ha arribat a afectar cap element del seu entorn.
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