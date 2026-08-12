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Crema un contenidor de paper a Manresa

Es tracta d'un contenidor de paper situat entre el carrer Lluís Millet i Pau Casals

Els Bombers han apagat el cotenidor situat al carrer Lluís Millet asmb Pau Casals abans que s'estengués cap als del costat

Els Bombers han apagat el cotenidor situat al carrer Lluís Millet asmb Pau Casals abans que s'estengués cap als del costat / Dani Casas

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han apagat un contenidor cremant a Manresa aquest dimecres al migdia. L'avís al 112 s'ha fet a les 13.26 hores, en el qual s'alertava d'un contenidor de paper cremant al carrer Lluís Millet amb Pau Casals. El cos d'emergències hi ha desplaçat una única dotació que l'ha apagat en poc menys de vint minuts.

Es tracta d'un sol contenidor que ha cremat aïllat i que no ha arribat a afectar cap element del seu entorn.

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