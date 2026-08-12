Fiona Saladich, de Visual Òptica de Manresa: “Pots mirar el Sol sense adonar-te que t'està fent mal”
L’establiment de l’avinguda de les Bases ha venut més de 200 ulleres especials les darreres setmanes i recorda que els models convencionals no ofereixen la protecció necessària
Ruben Costa
Visual Òptica, situada a l’avinguda de les Bases de Manresa, ja ha venut 200 ulleres especials per observar l’eclipsi solar. Actualment, el producte es troba exhaurit, una situació que comparteixen diversos centres òptics de la ciutat davant l’elevada demanda. Fiona Saladich, treballadora de l’establiment, explica que la retina no té receptors del dolor i que, per aquest motiu, pot semblar inofensiu observar l’eclipsi sense protecció. Per això, adverteix que els danys produïts poden ser permanents i irreversibles.
Heu tingut un increment de la demanda d’ulleres especials per veure l’eclipsi? Quan vau començar a rebre més consultes?
Sí, la demanda ha augmentat bastant. Nosaltres ja compràvem aquest tipus d’ulleres amb proveïdors, però durant aquestes últimes tres setmanes hem notat un increment molt important de clients que han vingut a preguntar i a comprar-ne. Sobretot la setmana passada ja vam començar a veure molta més afluència, però aquesta setmana ha estat una bogeria. Ha vingut molta gent, tant per demanar informació com directament per comprar-ne.
Quantes ulleres heu venut?
Nosaltres diríem que ja n’hem venut més de 200, tot i que aquesta última setmana és quan hem notat més moviment. Molta gent també ha trucat abans de venir per assegurar-se que encara si teníem disponibles.
Quin tipus de client és el que més les demana?
Principalment ha vingut gent gran i famílies. També hi ha algun aficionat a l’astronomia que ja coneix el fenomen i busca unes ulleres específiques, però la majoria de clients són persones que volen veure l’eclipsi amb seguretat.
Què diferencia unes ulleres homologades especials d’unes convencionals?
La principal diferència és que les ulleres especials per observar l’eclipsi incorporen un filtre solar certificat que redueix la intensitat de la llum del Sol fins a un nivell segur per a la vista. A més, han d’estar homologades segons la normativa internacional ISO, cosa que garanteix que compleixen els requisits de seguretat per mirar directament el Sol. En canvi, unes ulleres de sol convencionals, encara que siguin de bona qualitat, no estan dissenyades per observar-lo directament.
Quins riscos hi ha si una persona mira l’eclipsi directament sense protecció?
Mirar directament el Sol pot provocar lesions a la retina. El problema és que la retina no té receptors del dolor, de manera que una persona pot no notar cap molèstia mentre s’està produint el dany. Aquestes lesions poden ser permanents i poden arribar a provocar una pèrdua irreversible de la visió. És especialment perillós perquè la persona pot estar mirant el Sol tranquil·lament sense adonar-se que s’està fent mal.
La gent acostuma a informar-se abans o hi ha molta desinformació?
Crec que cada vegada hi ha més informació disponible i que molta gent s’ha informat abans de l’eclipsi. Tot i això, encara hi ha persones que venen amb dubtes o que pensen que qualsevol protecció serveix. Hi ha qui creu que unes ulleres de sol convencionals, una radiografia o altres mètodes casolans poden funcionar, però no és així. Encara que una persona no estigui desinformada, de vegades simplement pensa que qualsevol ullera fosca ja és suficient, i és important explicar que no ho és.
Havíeu viscut una demanda semblant en altres eclipsis o és una situació excepcional?
Sempre hi ha una certa demanda quan hi ha eclipsis, però aquesta vegada ha estat especialment elevada. El fet que a Catalunya hi hagi zones on l’eclipsi serà total ha fet que l’interès sigui molt més gran que en altres ocasions. És un fenomen que ha generat molta expectació i això s’ha notat clarament en l’augment de persones que han vingut a buscar ulleres especials.
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