Junts reclama una resposta immediata davant l’onada de robatoris a la restauració de Manresa
El grup d'oposició proposa una actuació policial visible i i demana una reunió urgent amb els establiments afectats
Regió7
Junts per Manresa reclama una resposta immediata davant l’onada de robatoris a la restauració de Manresa. Proposa una actuació policial visible i i demana una reunió urgent amb els establiments afectats. «El primer que toca avui és estar al costat de les persones que ho estan patint. Darrere de cada persiana forçada hi ha persones que treballen moltes hores, que han invertit els seus estalvis, que creen llocs de treball. La nostra solidaritat absoluta amb ells i la nostra condemna més rotunda als autors d’aquests robatoris», afirma el president del grup municipal, Ramon Bacardit.
Junts, però, considera que la situació requereix alguna cosa més que solidaritat. "Els robatoris coneguts durant els darrers dies i els nous fets produïts aquesta passada nit obliguen a donar una resposta immediata", afirma Bacardit. Segons Junts, les declaracions realitzades dimarts pel regidor de Seguretat, Anjo Valentí, anunciant un increment de les patrulles policials "han quedat, malauradament, superades pels esdeveniments". Junts assegura que no vol entrar en una guerra de declaracions amb el govern municipal. "Ara no és el moment. Ara és el moment d’actuar. I nosaltres tenim clar què faríem".
Una reunió urgent amb els establiments afectats
Segons Junts, la primera decisió hauria de ser convocar immediatament una reunió amb els propietaris i amb representants del sector de la restauració de Manresa. Una reunió per escoltar-los. Per conèixer de primera mà què està passant. Per saber quines mesures de seguretat consideren necessàries. Per explicar-los quines actuacions policials s’estan portant a terme. "I, sobretot, perquè els restauradors de Manresa sàpiguen que l’Ajuntament està al seu costat i que el seu problema és també un problema de ciutat. Quan una persona que treballa i inverteix a Manresa pateix un robatori, l’administració no pot limitar-se a prendre’n nota. Ha d’escoltar, donar explicacions i actuar", afirma.
Mossos i Policia Local, de manera visible al carrer
La segona actuació, segons Junts, ha de ser policial. Considera necessari desplegar durant els pròxims dies un dispositiu ampli, coordinat i especialment visible de Mossos d’Esquadra i Policia Local de Manresa a les zones comercials i de restauració de la ciutat, especialment durant les franges horàries de més risc. "No es tracta únicament d’augmentar patrulles. Es tracta que aquesta presència la vegin els comerciants, els restauradors, els ciutadans. I que, sobretot, la vegin aquells que pensen que poden delinquir impunement a Manresa".
Per a Junts, la presència policial també té una funció preventiva i transmet un missatge elemental però imprescindible: a Manresa delinquir ha de tenir conseqüències. Junts considera que seria irresponsable abordar aquesta situació parlant únicament del nombre de patrulles. Insisteix que "hi ha un problema més profund que els ajuntaments coneixen perfectament: la reincidència i la sensació d’impotència que genera veure com persones que acumulen actuacions policials tornen ràpidament al carrer i poden reincidir. Aquest és un debat que no correspon exclusivament a l’Ajuntament de Manresa". Per això Junts emplaça també la consellera d’Interior, Núria Parlon, a implicar-se directament davant la situació que està vivint Manresa i a posar tots els recursos necessaris a disposició de Mossos d’Esquadra i de la coordinació amb la Policia Local.
Però també cal anar més enllà
Junts defensa que aquestes normes s’han de revisar allà on calgui. Assegura que és l’únic partit que ha aportat una nova llei per acabar amb aquesta xacra, per això va portar a votació la modificació de la llei de la reincidència, però cal anar més enllà. Per això afirma que "la seguretat no és una qüestió ideològica. És una de les obligacions bàsiques de qualsevol administració pública. I defensar els drets dels ciutadans significa també defensar el dret del propietari d’un restaurant a no haver de reparar reiteradament una persiana o un vidre perquè algú ha decidit que pot entrar una vegada i una altra al seu negoci. No busquem culpables. Busquem solucions".
Junts considera que l’Ajuntament ha reaccionat, però els fets de la matinada de dimecres "demostren que la resposta adoptada fins ara no és suficient. No ens interessa aprofitar políticament cada robatori per assenyalar un regidor o l’alcalde. Ens interessa una altra cosa: que deixin de produir-se. I per aconseguir-ho cal anticipació, determinació i capacitat de reacció escoltant immediatament els afectats, amb una reunió urgent amb el sector, amb un dispositiu conjunt i visible de Mossos i Policia Local, intensificant la investigació per identificar i detenir els responsables".
Cal actuar específicament sobre els reincidents
Junts per Manresa afirma que cal reclamar a la Generalitat i al conjunt de les administracions que facin la seva feina i modifiquin tot allò que avui dificulta una resposta efectiva davant la multireincidència. "Això és el que nosaltres faríem si avui tinguéssim la responsabilitat de governar Manresa. Perquè governar no consisteix només a reaccionar quan apareix un problema. Governar és anticipar-se, saber què cal fer quan el problema arriba i transmetre als ciutadans que hi ha algú al capdavant que té la situació sota control. Els restauradors que aquests dies han patit, necessiten ser escoltats, policia al carrer i saber que les institucions estan al seu costat. I avui aquesta hauria de ser la prioritat absoluta de l’Ajuntament de Manresa".
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