Rescaten una noia que intentava colar-se a casa seva a Manresa en deixar-se les claus a dins
Els Bombers van haver de serrar una làmina de ferro per alliberar-la
Una noia que intentava entrar a casa seva després de descuidar-se les claus a dins va haver de ser rescatada pels Bombers ahir dimarts a la nit, a Manresa. Pels volts de les 23 hores, al carrer de Joan Fuster, la propietària va intentar entrar al domicili enfilant-se sobre de les espatlles d'un home, ja que es va adonar que no havia agafat les claus. En fer-ho, va quedar atrapada entre unes làmines basculants, i en veure que no en podia sortir per si mateixa, van trucar a emergències.
Els Bombers de la Generalitat van desplaçar una única dotació fins al lloc de l'incident per alliberar la manresana, i van necessitar serrar una de les làmines de ferro per a aconseguir-ho. En ser alliberada, la propietària es trobava il·lesa i no va requerir assistència mèdica de cap mena.
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