La Torre Santa Caterina de Manresa s’ha convertit en un mirador privilegiat per veure l'eclipsi solar
Desenes de persones s’han concentrat als plans en un ambient familiar, i han aplaudit la culminació del fenomen
Amb aplaudiments i expressions d'entusiasme. Així han reaccionat les desenes de persones que aquest dimecres a la tarda i vespre s’han concentrat a la torre de Santa Caterina de Manresa per contemplar l’eclipsi quan ha arribat al seu punt culminant. Un cel serè no ha posat cap impediment per admirar el fenomen. «Ha sigut especial», o bé «ha complert les expectatives», segons han declarat alguns dels assistents a Regió7.
Fa just 190 anys, el 1836, es va construir la torre Santa Caterina de Manresa. Es va idear com una fortificació militar. Aquest dimecres ha fet de mirador de l’eclipsi solar, el fenomen astronòmic del segle. Conscients d’aquesta excepcionalitat, els plans de Santa Caterina s’han omplert per contemplar la complicitat entre el Sol i la Lluna.
Els primers a arribar a Santa Caterina han sigut els membres de la família Fernández-Martínez. Ho han fet havent dinat, i han vingut expressament de Sabadell a Manresa per veure l’eclipsi. Ho han fet ben equipats, amb entrepans i begudes per passar la tarda. Expliquen que no són especialment entusiastes del món de l’astronomia, però que no es volien perdre l’eclipsi tenint en compte que no es repetirà fins d’aquí a més de 150 anys. Almenys a les nostres latituds. «Vam buscar una opció que estigués ben ubicada i que no fos lluny». I han espetegat a Manresa. «Ha valgut la pena», han assegurat.
Com ells la Noe i el Ton, amb la particularitat que la Noe és del Delta de l’Ebre, una de les zones on l’eclipsi s’ha contemplat en total plenitud. El cas és que treballa a Manresa i no ha pogut anar a casa a veure el fenomen. «Una amiga m’ha dit que des d’aquí» -la torre Santa Caterina- «ho podria veure i hem vingut».
També ho han fet ben equipats amb begudes i berenar. Com bona part de les persones, sobretot famílies, que han optat per convertir Santa Caterina amb un mirador privilegiat de l’eclipsi. Molts han portat també cadires i mantes per asseure’s a terra.
Des d'abans de les 6 que s’ha començat a omplir. El mateix ha passat amb tot l’entorn dels plans de Santa Caterina. La majoria hi han accedit amb vehicles, però molts ho han fet a peu pel Pont Vell o bé el camí del Xup. Des de la torre s’ha pogut apreciar, també, la gentada que ha omplert el Pou de Llum, i també el mirador de La Balconada.
- El pronòstic del Meteocat a un dia de l'eclipsi: s'espera cel tapat a cinc comarques de la Catalunya central
- Chicho Sibilio, l'adeu prematur del rei de la distància
- Onada de robatoris a locals de restauració de Manresa
- José: «Tinc 83 anys i entreno força. L’única gimnàstica que havia fet a la vida la vaig fer a la mili, quan em va tocar»
- D'Eivissa a Berga: així han estat les vacances dels jugadors del Barça de la Catalunya central
- La compra del bloc 8 okupat a Manresa: entre la satisfacció i la crítica ferotge
- Quin temps farà el dia de l'eclipsi? El Meteocat avança el primer pronòstic per a la tarda del 12 d'agost
- La gasolinera maleïda de Navarcles