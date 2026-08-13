La Fundació Sant Andreu Salut de Manresa ofereix sis sessions gratuïtes sobre salut
Es tractaran temes sobre benestar emocional, cures i voluntariat entre setembre i desembre en diferents centres de l’entitat
Regió7
La Fundació Sant Andreu Salut de Manresa posa en marxa aquest setembre una nova edició del Cicle de xerrades obertes a la comunitat, una iniciativa que vol crear espais per compartir coneixements, sabers i aprenentatges sobre qüestions relacionades amb el benestar, les cures i la salut.
El programa del segon semestre de 2026 inclou sis xerrades d’accés gratuït, que tindran lloc en diferents centres de la Fundació Sant Andreu Salut a Manresa, Callús i Navarcles.
El cicle començarà el 3 de setembre amb Gestió d’emocions, a càrrec de la psicòloga Judit Trench, a la Residència i Centre de Dia Mont Blanc de Manresa, amb la col·laboració de Mémora.
El 22 de setembre, la sociòloga Sonia Díaz oferirà la xerrada Cuidar-se per cuidar a la Residència i Centre de Dia Sant Sadurní de Callús.
L’endemà, 23 de setembre, la infermera Glòria Solà, del CAP Barri Antic d’Althaia, parlarà sobre Síndromes geriàtrics a la Residència i Centre de Dia Sant Andreu de Manresa.
El programa continuarà el 29 d’octubre amb Emocions en el dol, a càrrec del psicòleg Pol Franco, als Habitatges amb Serveis Navarcles i amb la col·laboració de Mémora.
Al desembre, el formador José Luis Buenache conduirà, el 4 de desembre, la sessió La força del voluntariat: 10 raons per ser voluntari/ària, a la Residència i Centre de Dia Mont Blanc.
El cicle es tancarà el 10 de desembre amb una nova sessió de Cuidar-se per cuidar, amb Sonia Díaz, als Habitatges amb Serveis Navarcles i amb la col·laboració de Mémora.
Espais de trobada
Amb aquest cicle, la Fundació Sant Andreu Salut continua promovent espais de trobada oberts a la comunitat, amb l’objectiu d’apropar coneixements i eines útils per al dia a dia i afavorir l’intercanvi d’experiències entre les persones participants.
Les xerrades són gratuïtes i requereixen inscripció prèvia a través del correu fundacio@santandreusalut.cat.
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