Les sucoses històries que hi ha darrere del nom de 25 carrers de Manresa
Bisbes i dames que no ho eren pas, pagesos que amenaçaven amb el purgatori a qui els molestava i passatges amb criteri formen part del nomenclàtor de la capital del Bages
S’anunciaven obres al carrer de les Orenetes, de Manresa. I em va semblar un nom preciós. Cal recordar que a Bellavista els noms d’espais públics són d’ocells: Hi ha Tórtores, Cucuts, Pastorelles… Més enllà dels topònims històrics i religiosos habituals a la ciutat hi ha tot de denominacions d’espais realment curioses que paga la pena recordar perquè el pas del temps no les invisibilitzi.
Per constatar-ho cal donar un cop d’ull a l’estudi històric del nomenclàtor de Manresa elaborat per l’historiador Francesc Comas Closas.
Però, fer-ho amb els ulls del que espera trobar petits tresors de significat que, amb el pas del temps, perden la seva lluentor per l’ús continuat i administratiu que se’n fa. Paga la pena aturar-se un moment a copsar significats ocults.
Per exemple, si hom camina per carrer del Bisbe no acostuma a tenir present que no es tracta de cap denominació eclesiàstica sinó que fa referència a un sabater que vivia en aquest carrer i que se’l coneixia pel renom de «el Bisbe». Alguns diuen que era un sastre.
Com aquest, el treball de Francesc Comas, que és posseïdor de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural, està farcit de noms que descriuen la història de la ciutat més enllà de les denominacions oficials.
Bornar i fer Previsió
Aquí van algunes de les explicacions que conté el treball de recerca que va realitzar Francesc Comas i que sempre ve de gust rellegir:
- Carrer del Born. Ve de la paraula bornar que significa passejar. És un carrer per passejar ja que és pla i està orientat al migdia. També es refereix a clos on es feien actes esportius i festes populars.
- Carrer de la Canal. Carrer de la ciutat medieval. El nom ve del fet que per aquest indret passava un ramal de la conducció d’aigües de la Sèquia
- Carrer Darrera Cases Barates. Conjunt de cases populars edificades a primers dels anys vint del segle XX a la carretera de Santpedor a tocar l’actual plaça de la Creu.
- Carrer de la Codinella. Diminutiu de codina o tros de roca arran de terra sense vegetació i recobert per còdols, pedres o pedruscall.
- Carrer del Cós. Lloc per passejar i on el gremi dels Elois, traginers i carreters hi feien corregudes o cossos de cavalls.
- Passatge del Criteri. En honor d’una de les obres de Jaume Balmes, eclesiàstic i filòsof que té dedicat el carrer on va a parar el passatge.
- Carrer de la Dama. Pot fer referència a una casa d’alterne que hi havia.
- Plaça dels Drets. Fa referència que en aquest indret es pagaven els drets (impostos) per entrar productes a la ciutat. Aquest era el punt d’entrada més important ja que venia la gent de la zona de «muntanya» (Bages nord, Berguedà, Osona…)
- Grup Els Polvorers. En aquest indret al costat del riu hi havia des del segle XVII tres molins de fabricació de pólvora que van tancar a mitjan segle XIX.
- Carrer Flor de Lis. En aquest indret hi havia als anys vint un camp de futbol, l’Stadium Manresà, ocupat pel club de futbol Flor de Lis (1923)
- Carrer de la Florida. Nominat el 1936 està dedicat a la florida d’ametllers que es veien des d’aquest carrer de la ciutat.
- Carrer Ginjoler. El nom fa referència a l’arbre del ginjoler que hi havia en aquest indret. Era el nom d’una de les partides del terme de Manresa.
- Carrer dels Infants. En aquest indret hi havia des de 1609 un orfenat per a nenes de Manresa i Bellpuig. Més tard es va transformar en col·legi per a noies de la ciutat.
- Carrer del Joc de la Pilota. En aquest indret hi havia un espai per a jugar a pilota aprofitant part de la paret de la muralla. Aquest solar era propietat de l’Hospital de la ciutat.
- Carrer dels Llops. Prop d’aquest carrer hi havia la font dels Llops.
- Carrer de la Llum. Relacionat amb la Festa de La Llum que segons la tradició manresana va permetre que el bisbe de Vic aixequés l’entredit que tenia amb Manresa per la Sèquia. Durant la Guerra Civil carrer Compte, Fundador del Partit Català Proletari.
- Carrer del Migdia. Nominat amb aquest nom perquè la seva direcció coincideix amb aquest punt cardinal.
- Carrer del Peix. El nom fa referència al fet que hi havia una casa en la qual els seus estadants es dedicaven a pescar peixos i els venien.
- Carrer de les Piques. En aquest carrer situat en un dels portals de la muralla medieval hi havien unes piques o abeuradors per als animals.
- Carrer de la Previsió. El nom va ser posat a petició de la Caixa de Pensions i feia referència a la reserva d’estalvis per part de la classe treballadora.
- Carrer i passatge de la Pujada Roja. El nom fa referència als materials continentals que s’hi troben i que són de coloració vermellosa. Els materials són conglomerats, sorres i argiles. Aquest material es coneix a Manresa amb el nom de tapàs. Els materials continentals es troben a la corona del nord de la ciutat.
- Carrer del Purgatori. El nom ve d’una casa de pagès coneguda amb el sobrenom de «Cal Purgatori», perquè l’avi sempre deia: «Canalla anireu al purgatori».
- Carrer de la Sabateria. Carrer de la ciutat medieval que fa referència als obradors dels sabaters que hi havia en aquest carrer a l’època medieval.
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