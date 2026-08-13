Vols saber si pots veure actes de la Festa Major de Manresa des dels balcons de la plaça Major?
Un total de 797 persones han participat en el sorteig de 101 entrades dobles per presenciar la Moscada Infantil, la Mostra del Correfoc, la Ballada de la Imatgeria i el Correfoc
Regió7
Per cinquè any consecutiu s'ha realitzat el sorteig d’entrades per gaudir dels principals actes de la Festa Major des dels balcons municipals de l’edifici del número 5 de la plaça Major.
Un total de 797 persones han participat en el sorteig i s’han sortejat 101 entrades dobles amb una distribució de 27 entrades per a la Moscada Infantil, 20 per a la Mostra del Correfoc, 27 per a la Ballada de la Imatgeria i 27 també pel Correfoc.
L’acte que ha registrat més èxit de participació ha estat, un any més, la Mostra del Correfoc amb 309 sol·licituds, seguida del Correfoc amb 259 participants. La Moscada Infantil ha obtingut 126 inscrits, i la Ballada de la Imatgeria n'ha tingut 103.
Notificació
L’Ajuntament notificarà les persones guanyadores per correu electrònic i se’ls recomana comprovar també la carpeta de correu brossa. Cal confirmar l'assistència i la de l’acompanyant abans del dimarts 18 d’agost a les 12 del migdia. Per a cada acte, s’ha creat una llista de suplents per si algun guanyador no respon dins del termini establert o renuncia a l’entrada.
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