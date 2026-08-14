Aloy alerta del perill de les notícies falses i de l’ús que fa l’extrema dreta de les xarxes socials
La denúncia ve a tomb d’uns falsos apunyalaments a Manresa
REGIÓ7
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha alertat del perill de les notícies falses i de l’ús de les xarxes socials que fa l’extrema dreta a l’hora d’escampar rumors. Ho ha fet a tomb d’un àudio a WhatsApp sobre uns suposats apunyalaments que hi ha hagut a Manresa per part d’un jove que va amb patinet.
En l’àudio que s’ha escampat, una dona que es presenta com Imma assegura que el seu fill treballa al Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), i que l’ha alertat que hi ha hagut quatre apunyalaments a la ciutat. «Vull ser extremadament clar i contundent», ha assegurat Aloy al respecte. «És absolutament fals. És una mentida fabricada». Ho ha desmentit l’Ajuntament de Manresa i també el SEM.
Segons Aloy, «aquests rumors no són inofensius. Fan molt mal a Manresa» i «generen una angoixa i una por totalment injustificades». Insisteix que «atempten directament contra la cohesió social i la convivència per les quals treballen cada dia des d’aquest govern».
Recorda que WhatsApp no deixa de ser una xarxa social que, en canvi, a diferència d’altres, és un ecosistema tancat i els missatges queden ocults al públic general sense possibilitat de contrastar. I afirma: «hem d’alertar la ciutadania que l’extrema dreta utilitza precisament aquestes xarxes tancades de missatgeria per aplicar el seu manual: difondre notícies falses, crear un clima de terror, assenyalar col·lectius i treure’n rèdit polític a base de mentides».
Davant d’això demana a la ciutadania que no reenviï missatges alarmistes d’origen desconegut, i que els posin en coneixements dels cossos policials.
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