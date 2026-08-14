Dilluns s’iniciaran treballs de reasfaltatge a onze carrers de Manresa
La primera actuació es durà a terme als carrers Carrió i al Canonge Muntanyà
L’obra forma part del Pla de Millora de l’Espai Públic, que compta amb un pressupost rècord de 2,5 milions
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Dilluns s’iniciaran a Manresa les obres per reasfaltar 11 punts de la ciutat. L’actuació forma part del Pla de Millora de l’Espai Públic, que aquest any té un pressupost de 2,5 milions d’euros, la major inversió dels darrers anys. És tracta d’un milió més del que era habitual.
Segons l’Ajuntament de Manresa, aquest increment respon a la voluntat de garantir un millor manteniment dels carrers i places de la ciutat.
Els primers carrers on s'actuarà
Els treballs de reasfaltatge començaran al carrer Carrió i al Canonge Montanyà. Al carrer Carrió, es tallarà el trànsit de vehicles entre la plaça Independència i el carrer Guimerà. Les dues àrees de recollida de residus es traslladaran als carrers Saclosa i Guimerà.
Pel que fa al Canonge Montanyà, es tallarà el trànsit de vehicles entre el carrer Era Esquerra i la plaça Independència. L'àrea de recollida de residus es traslladarà al carrer Era Esquerra. En tots dos casos, les afectacions tenen una previsió de durada de quatre dies, tres dies de tall total i un dia d'afectacions puntuals per treballs de pintura.
En tots dos casos també es prohibirà l'estacionament en tot l'àmbit d'afectació ja des d’aquest diumenge, 16 d'agost. L'accés i sortida dels guals en aquest tram es permetrà fora de l’horari de treball i sempre que l’estat de les obres ho permeti.
Canvis de circulació
El dimarts 18 d’agost s'iniciaran els treballs a la plaça Cots i es tallarà el trànsit de vehicles entre el carrer Jacint Verdaguer, el carrer Verge de l'Alba i el carrer Hospital. L'accés als carrers Hospital, Sant Salvador i Sant Andreu s’haurà de fer des de la plaça Hospital.
L'accés al carrer Remei de Dalt, el de l'Hospital de Sant Andreu, residència i centre de dia i el CAP del Barri Antic, es realitzarà des de la plaça del Remei, de manera que s'invertirà el sentit de circulació del carrer Remei de Dalt des de la plaça del Remei fins a la plaça Hospital.
L'estacionament en tota la zona afectada es prohibirà a partir del dilluns, i els guals es podran utilitzar fora de l'horari de treball, sempre que les obres ho permetin. La previsió és que aquestes afectacions també durin quatre dies, L'àrea de recollida de residus de la plaça Cots es traslladarà al carrer Caritat.
L’actuació a la plaça Cots afectarà també la nova línia de bus del Centre Històric (L11). Mentre durin les obres, les parades de Casa Caritat i de Sant Andreu quedaran anul·lades. Les parades més properes són la del carrer Bilbao i la del Museu del Barroc. Per a més informació sobre el bus, es pot consultar l’app, la la web del Bus Manresa o bé trucar al telèfon 93 875 71 50.
Més actuacions
Els propers carrers on s’intervindrà són el Divina Pastora, el Francesc Moragas, el Sant Antoni Maria Claret, el Joan Fuster, el Josep Guitart, el Gaudí, el Trieta i el Dibuixant Vilanova.
Les obres de reasfaltatge s’acabaran a mitjan de setembre. Es porten e terme l’estiu aprofitant que baixa la intensitat de trànsit.
El Pla de Millora de l’Espai Públic d’aquest 2026 destinarà un milió a la millora de voreres i espais per a vianants, 600.000 euros a la pavimentació de calçades, 240.000 per millora parcs infantils i 192.000 per arranjar camins rurals. També es reforcen els treballs de manteniment en general amb una dotació de mig milió.
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