El govern de Manresa defensa que el bus urbà guanya viatgers sense incrementar el dèficit
Els responsables del servei afirmen que l’augment del 50% d’usuaris durant els darrers sis anys s’ha aconseguit fent-lo més atractiu i eficient a l’hora de satisfer les necessitats de les persones que l’utilitzen
El regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa, Carles Garcia, i la cap de la Secció de Mobilitat i Transport, Queralt Torres, han assegurat que l’augment del 50% de viatgers del bus urbà de Manresa des del 2019 s’ha aconseguit sense augmentar el dèficit del servei.
En nombre de viatgers, s’ha passat en 7 anys de 2.218.621 a 3.336.550, amb un augment constant excepte els anys de la pandèmia.
Pel que fa al dèficit, varia en funció de les aportacions que rep l’Ajuntament per finançar el servei i l’any 2019 va ser d’1,2 milions; el 2020, d'1,1 milions; el 2021, d’1,5 milions; el 2022, d’1,3 milions; el 2024, d’1,1 milions i el 2025, d’1,4 milions.
El regidor de Mobilitat ho resumeix dient que «es manté entre 1,1 i 1,5 milions d’euros amb xifres que no mostren una tendència a l’alça».
Més usuaris amb els mateixos quilòmetres
Garcia subratlla «que hem crescut en nombre de viatgers any rere any fent rècords històrics de viatgers, però si es mira els quilòmetres recorreguts, que vol dir les expedicions fetes, només hem augmentat un 12%».
Això s’explica perquè «hem fet la xarxa més eficient i més rendible. I més gent l’està fent servir».
Segons la cap de la Secció de Mobilitat i Transport, Queralt Torres, «les millores que hem fet han incrementat moltíssim els viatgers».
Per la seva part, el regidor de Mobilitat atribueix l’augment a les mesures que es prenen fruit «de l’escolta activa tant dels usuaris com dels conductors dels autobusos, que s’estimen molt aquest servei i volen donar un bon servei». Segons Garcia, això fa que «totes aquelles petites millores que hem pogut anar introduint com la millora de la freqüència en recorreguts, noves parades, més expedicions, comprar un bus més per a la línia 8 han servit per donar una confiança en el servei que fa que la gent l’utilitzi».
Reconeix que ha tingut un gran impacte a l’hora d’augmentar el nombre de viatgers les bonificacions en les tarifes «que molta gent l’està utilitzant». Torres afegeix que si això s’afegeix la T Jove 18, les pantalles digitals, l’APP conflueixen moltes polítiques en una mateixa direcció i això dona els seus fruits que es plasmen numèricament.
Per al regidor de Mobilitat un altre aspecte que cal tenir en compte és que es tracta «de busos còmodes. L’aire condicionat funciona i són agradables».
La cap de la Secció de Mobilitat i Transport remarca que «l’enquesta anual que es realitza mostra notes d’entre 7,5 i 8 any rere any. Això ens dona indicadors» i pautes de millora.
Així que amb l’augment de viatgers s’han pogut augmentar els ingressos tot i les bonificacions aplicades que han arribat al 50% per a la T-10 i T-Mes. Com que es reben més diners de subvenció es poden anar equilibrant els números. «Això s’aconsegueix amb l’augment de viatgers no amb l’augment de tarifes», expliquen.
Eficiència del servei
Argumenten que l’any 2029, excepte els usuaris de la T-Bonificada tothom pagava el preu del bitllet mentre que els darrers anys hi ha hagut grans descomptes per incentivar la utilització del transport públic.
El regidor de Mobilitat creu que cal entendre bé que «un servei públic de transport és deficitari arreu, però som conscients que hem de buscar l’equilibri». Aventura que les bonificacions al servei públic de transport acabaran desapareixent i és per aquest motiu que s’intenta estructuralment vetllar per la sostenibilitat.
«Per això apliquem una gradualitat» en les tarifes, explica el regidor de Mobilitat. Des del seu punt de vista, «el transport públic gratuït no és la solució, el camí és incentivar la seva utilització amb un copagament».
I és aquesta prima línia d’aconseguir més usuaris oferint un servei global a tota la ciutat amb freqüències ajustades a les necessitats dels barris, podent mantenir una flota còmoda i que compleix horaris mantenint el dèficit sota control la que s’intenta seguir de forma equilibrada. Un exemple de política tarifària és fer que sigui més barata la T-Mes que la T-10.
Per al regidor de Mobilitat, un aspecte crucial també és l’eficiència del servei, que es demostra «portant més viatgers amb els mateixos quilòmetres».
Queralt Torres apunta que si l’any 2019 el cost per quilòmetre era de 4,05 i el 2025, 4,57 mentre que els ingressos per viatger el 2019 eren de 0,85 i el 2025, 0,75 el resultat expressa aquest equilibri.
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