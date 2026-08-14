Manresa es prepara per invertir els 25 milions d’euros del Pla de Barris
Els diners es dedicaran a incentivar la rehabilitació d’habitatges al Centre Històric, millorar l’accessibilitat i potenciar ajuts socials i serveis
Comença la posta en marxa de la inversió pública de 25 milions d’euros del Pla de Barris al Centre Històric de Manresa, la meitat aportats per l’Ajuntament i la resta per la Generalitat. I es va bastint l’estructura administrativa que faci possible fer-ho.
En el darrer ple municipal, el regidor d’Hisenda, Pere Massegú, va anunciar l’aprovació inicial de les dotacions pressupostàries per poder atendre les diferents línies del programa de rehabilitació d’habitatges que preveu el pla de barris aprovat per la Generalitat.
Va explicar que hi ha diferents línies de subvencions, algunes fins i tot es consideren despesa ordinària.
Els diners seran per incentivar la rehabilitació del parc edificat per mitjà de subvencions i l’assessorament als propietaris, per poder afrontar la situació de finques amb alta complexitat jurídico-administrativa, millorar l’accessibilitat, canviar a comptador els edificis que encara tenen el subministrament d’aigua per aforament, per a la creació i gestió de l’Oficina Local de Pla de Barris al carrer Santa Llúcia i instaurar un nou sistema d’ajuts basats en targetes moneder per a la compra d’aliments.
Són programes que estan especificats en el projecte que es va aprovar per part de la Generalitat i que quedaran recollits en unes properes bases pendents d’aprovació que regulen els criteris pels ajuts a la rehabilitació d’habitatges al Centre Històric.
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, en data 26 de febrer de 2026, va resoldre atorgar a l’Ajuntament de Manresa un import total de 12.500.000 euros per al millorament urbà, ambiental i social dels barris i viles d’atenció especial.
El projecte que ara es podrà executar és un ambiciós pla de regeneració urbana, ecològica i social al Centre Històric que destinarà 12,5 milions d’euros, la meitat del total, a la rehabilitació d’habitatge.
El projecte que presenta Manresa centra la seva actuació al Centre Històric, un àmbit que comprèn diverses illes i carrers del nucli antic, àrea de gran valor patrimonial i simbòlic per a la ciutat. Des de fa anys, ha estat una de les principals prioritats de l’acció municipal, i amb aquest projecte es vol donar un nou impuls a la seva regeneració urbana, social i econòmica.
Palanques de canvi
La proposta té línies d’actuació bàsiques que pretenen actuar com a «palanques» de canvi transformador per revertir les principals vulnerabilitats detectades.
Per aconseguir aquests objectius, s’ha establert un eix central d’actuació prioritari, que va des de la plaça Hospital, a l’extrem est de l’àmbit, fins a la plaça Valldaura, a l’extrem oest, passant pels carrers Sant Andreu, Sobrerroca, Sant Miquel, Born i Urgell.
Les actuacions previstes se situen preferentment al voltant d’aquest eix vertebrador amb la finalitat de centrar els esforços en els espais més freqüentats per la ciutadania i donar així la màxima visibilitat a les intervencions de transformació física impulsades per aquest Pla de Barris.
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