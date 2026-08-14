Sis exemples d'obstacles detectats pel Pla d’Accessibilitat de l’Espai públic de Manresa
El document recull un conjunt de problemàtiques a resoldre que s’annexen al document
El Pla d’Accessibilitat de l’Espai Públic de Manresa defineix les actuacions necessàries per dotar gradualment l’espai públic existent de les característiques que permetin que totes les persones el puguin utilitzar de manera lliure i autònoma, detectant les barreres existents, valorant la seva adequació, i prioritzant i planificant un pla d’etapes per la seva execució.
Un cop elaborat el Pla, durant el primer trimestre del 2026, es van celebrar un conjunt de sessions participatives del Pla amb l’objectiu de donar-lo a conèixer i copsar, d’una manera més detallada, com la ciutadania percep la problemàtica de l’accessibilitat a l’espai públic.
Durant aquest procés participatiu es van recollir un conjunt de problemàtiques a resoldre que s’annexen al present document, amb la voluntat de resoldre-les de manera gradual en el procés d’implantació del Pla d’accessibilitat.
Àmbits d'actuació
Aquesta vorera del carrer de la Pujada del Castell a la confluència amb la carretera de Vic és de 90 cm, que ja era la mida mínima de pas en l’anterior decret d’accessibilitat. Però si es posa un semàfor es contribueix a reduir l’espai.
La imatge mostra un gual de vehicles en tota l’amplada de vorera. Tot i que l’amplada és correcta segons el decret anterior d’accessibilitat vigent a Manresa, el pendent d’aquest tram fa que el recorregut no es pugui considerar accessible.
Una fotografia d’un punt de la ciutat en el qual es produeix una situació similar a l’anterior. L’amplada és correcta, però en aquest cas és un fanal el que fa l’espai intransitable per a una persona que es desplaci amb cadira de rodes.
Aquest pas de vianants és incorrecte i incompleix el Pla d’Accessibilitat de l’Espai Públic. Les cadires de rodes no tenen espai per darrere la rampa per girar. De fet està construït en el pitjor lloc amb caixes d’instal·lacions que esdevenen obstacles.
Un pas de vianants no adaptat a prop de la caserna de la Guàrdia Civil. Caldrà fer els corresponents rebaixos a banda i banda i, en aquest cas, a més hi ha una pilona que intercepta el recorregut de la persona amb mobilitat reduïda.
Un altre cas en el qual s’intervindrà són els guals d’accés de vehicles als pàrquings. Com exemple, el Pla d’Accessibilitat de l’Espai públic posa aquesta vorera fa 90 cm, el mínim, i que amb el gual de vehicles queda amb una amplada de 60 cm.
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