UManresa i la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes uneixen esforços
Els socis tindran descomptes en els serveis de Podologia, Logopèdia, Fisioteràpia i Odontologia
Regió7
La Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) i la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa han signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu d'enfortir les actuacions adreçades a promoure l'envelliment actiu i saludable entre les persones grans de la ciutat.
L'acord, signat pel director general de la FUB-UManresa, Antoni Llobet Mercadé, i pel president de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa, Joan Jorge Sánchez, estableix diverses línies de col·laboració entre les dues institucions, que comparteixen l'interès per impulsar iniciatives orientades al benestar, la salut i la participació activa de les persones majors de 55 anys.
Mesures previstes
Entre les mesures previstes, destaca l'aplicació d'un descompte adreçat als socis de la Coordinadora en els serveis de Podologia, Logopèdia, Fisioteràpia i Odontologia de la Clínica Universitària d'UManresa. El conveni també preveu la participació d'un representant de la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes al Consell Assessor d'USènior, el programa formatiu de la Universitat adreçat a persones majors de 55 anys. Aquesta incorporació permetrà aportar la visió i les necessitats del col·lectiu en l'orientació i l'evolució del programa.
A més, la Coordinadora es compromet a difondre entre els seus associats les activitats i els serveis que impulsa UManresa. L'acord té una vigència inicial d'un any, amb renovació automàtica anual.
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