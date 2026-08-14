Una universitat de Corea del Sud visita Manresa per conèixer el banc de llavors Esporus
Custodia més de 300 varietats locals que es multipliquen al camp i es divulguen amb la intenció que sobrevisquin al pas del temps
Regió7
Un grup d’onze persones de la Universitat Nacional de Mokpo, de Corea del Sud, ha visitat aquest matí el banc de llavors Esporus de l’associació L’Era, de Manresa.
Les alumnes i el professor acompanyant pertanyen a la Facultat de Benestar Social i estan fent una gira per la península Ibèrica per conèixer experiències relacionades amb la gestió social de finques agràries. La primera parada va ser a Sevilla durant tres dies, després Barcelona, on han visitat diferents horts socials de la ciutat, i finalment s’han aturat a la capital del Bages. De Manresa aniran cap a Portugal per continuar el seu viatge.
Parcel·les de multiplicació de varietats locals
La Xènia Torras, responsable del banc de llavors Esporus, ha acompanyat el grup per les diferents parcel·les de multiplicació de varietats locals. Totes elles estan a la finca can Poc Oli, a l’Escola Agrària de Manresa, que cedeix part dels camps per aquesta feina en pro de la biodiversitat agrària.
A més de l’hivernacle i diferents cultius d’estiu que creixen a l’exterior, el grup també ha pogut veure la màquina de netejar llavor, la cambra frigorífica on es guarda la grana ja neta i els espais que s’utilitzen per fer la feina de selecció i neteja.
Esporus custodia actualment més de 300 varietats locals que es multipliquen al camp i es divulguen amb la intenció que sobrevisquin al pas del temps i que tornin a popularitzar-se als horts i a les cuines catalanes. Cada mes, les jornades de voluntariat d’Esporus són una activitat imprescindible per ajudar a seleccionar, extreure i netejar les llavors dels cultius multiplicats.
La col·lecció s’ha creat i ampliat gràcies a prospeccions fetes sobretot per la Catalunya Central i donacions de la pagesia que les ha estat conservant. El banc és un projecte de l’associació L’Era, una entitat dedicada a promoure tècniques de gestió agrària amb el mínim impacte ambiental, amb seu a Manresa.
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