Loteria Nacional: l’administració del Carrefour de Manresa dona el seu onzè premi important en 7 anys
Aquest dissabte ha venut com a mínim una butlleta del segon premi del sorteig de la Loteria Nacional, agraciat amb 12.000 euros
L’administració de loteria número 8 de Manresa, ubicada al centre comercial Carrefour, està abonada, mai millor dit, a la sort. Aquest dissabte ha donat un segon premi del sorteig de la Loteria Nacional. Aquest és l’onzè premi important que dona en 7 anys. L’últim va ser fa tot just dos mesos, amb un Euromillones que va deixar 150.000 euros a la capital del Bages.
El d’aquest 15 d’agost ha correspost al segon premi de la Loteria Nacional, el número 45.289. David Fernández, que n’és el titular, no ha pogut concretar encara quants n’hauria venut i, per tant, l’import repartit. Ha estat per màquina i seria com a mínim un, agraciat amb 12.000 euros.
El fet és que, com es deia, aquesta administració de loteria número 8 de Manresa ha repartit els últims 7 anys 11 premis que es poden considerar dels importants. A banda d’aquest segon d’avui i de l’Euromillones del juny passat, han estat quatre primers premis de la Loteria Nacional, tres segons premis, un tercer premi i un cinquè premi.
David Fernández es va fer càrrec de l’oficina fa, precisament 7 anys. Després de repartir un d’aquests premis explicava a regió7 que quan va assumir l’administració de loteria es va trobar que tenia una bruixa d’amulet. «Una clienta habitual ens deia sempre que aquesta bruixa que generava molt mala energia i que l’havíem de canviar».
En un primer moment no li van fer cas. Però va arribar un punt que insistia tant que va accedir. «Em va dir que donés les gràcies a la bruixa i que la tirés, que anés a buscar una Moreneta perquè dona bona sort i que netegés l’oficina amb una planta que es diu ruda, cosa que no havia sentit mai».
I així ho va fer. «Vam anar a Montserrat, vam comprar una Moreneta, la vam posar aquí, vam donar les gràcies a la bruixa i la vam tirar, i vam netejar l’administració amb ruda. No hi creia, però vaig pensar que potser ho havíem de fer».
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