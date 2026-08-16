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Un conductor mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa

El sinistre ha tingut lloc aquest diumenge a les 9.15 hores, entre el barri del Xup i el nucli de Salelles

Punt on ha tingut lloc el sinistre

Punt on ha tingut lloc el sinistre / DAVID BRICOLLÉ

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Regió7

Manresa

El conductor i únic ocupant d’un turisme ha mort aquest diumenge al matí en una sortida de via a la C-37z, al terme municipal de Manresa. El sinistre s’ha produït al punt quilomètric 90,70, situat entre el barri del Xup i el nucli de Salelles, a tocar de l'accés a l'Oller del Mas.

Els serveis d’emergència han rebut l’avís a les 9.15 hores. Per causes que encara s’estan investigant, el vehicle ha sortit de la via i el conductor ha perdut la vida. Es tracta de l’única persona que viatjava al turisme.

Arran de l’accident, s’han activat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que també ha mobilitzat el servei d’atenció psicològica.

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