Una web ultracatòlica ataca sor Lucía aprofitant l’entrevista a la seva germana
Germinans Germinabit, fundada per un grup de sacerdots catalans i laics afins a l’extrema dreta, ha copiat les fotos i ha comentat el text publicats per Regió7
Sor Lucía Caram, l’arxiconeguda monja dominica establerta a Manresa, té molts amics i aliats que li han permès dur a terme els projectes solidaris que lidera, com la plataforma d’aliments i altres programes de la Fundació del Convent de Santa Clara, que dirigeix; els programes per ajudar infants i famílies vulnerables (Invulnerables i Espai Francesc d’Assís) i els corredors humanitaris que organitza a Ucraïna, on tornarà a viatjar aquest mes per portar-hi més ajuda. També té uns quants enemics entre faccions ultracatòliques i d’extrema dreta.
El darrer exemple ha arribat de Germinans Germinabit, una web fundada per un grup de sacerdots catalans i laics afins a l’extrema dreta i a l’ultracatolicisme que ha copiat sense cap mania les fotos de l’entrevista que va fer aquest diari a la germana de sor Lucía, María José Caram, i s’ha dedicat a comentar les respostes introduint comentaris en contra de sor Lucía.
Aprofitant que la seva germana explica que quan sor Lucía era petita era molt trapella i en un parell d’ocasions es va perdre, la web afirma que «tot això demostra el caràcter d’una persona que va per lliure, que necessita fer la seva i no dependre de ningú».
"Li encanta la política"
Pel que fa a la reacció de Caram als dubtes de casa seva a la seva voluntat de fer-se monja de clausura amb la frase «si no me’n vaig de contemplativa em faig guerrillera. S’ha de canviar el món», l’esmentada web s’ho fa anar bé per comentar que «aquesta és l’explicació a la seva manera de ser, meitat contemplativa, meitat guerrillera, no perquè empunyi les armes sinó perquè està ficada en tota mena de conflictes, com ara a Ucraïna, i perquè li encanta la política, i parlar-ne de forma partidista a tot arreu, encara que a més d’un l’hagi sorprès que va votar a favor de Milei. I és que cal reconèixer que la monja comunista és la Forcades, ella [sor Lucía] s’ha mogut en l’àmbit de Mas i de Puigdemont, independentistes, però no d’esquerres».
Germinans Germinabit també fa sang a partir de la resposta de María José Caram sobre si ha vist mai la seva germana trencar-se. A l’entrevista amb Regió7, va contestar que «sí, quan, fa uns anys, hi va haver una conspiració per fer-la fora del convent i no va trobar un eco en la congregació per als religiosos. Va ser molt difícil. Ha pogut tirar endavant gràcies a les monges», deia. El bloc ultracatòlic hi suca pa i diu que aleshores sor Lucía «no tenia les influències que, per exemple, ha tingut amb el seu paisà el papa Francesc, que no només li ha deixat fer el que ha volgut sinó que li ha creat uns estatuts especials per tenir llibertat total d’acció i que no hagi de dependre dels seus caps dominics. En aquest canvi tan dràstic també hi apareix una figura ben coneguda nostra, el cardenal Juan José Omella, que ha estat el seu gran avalador, fins al punt de menysprear el seu propi bisbe diocesà, Romà Casanova, perquè ella té fil directe amb el cardenal de Barcelona i fins fa poc amb el papa de Roma».
L’autor de l’article és el mateix que fa tres anys va criticar en aquesta web uns Exercicis Espirituals per a sacerdots «progres», els va definir, al Santuari del Miracle on, per postres, feia notar s’havien «colat» algunes dones. Aquest és el nivell.
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