Com serà per dins la Fàbrica Nova de Manresa?
Aquest setmbre es triarà l'equip que ha de dissenyar l'interior de la històrica nau per reconvertir-la en pol de coneixement, innovació tecnològica i campus de la UPC
Aquest pròxim setembre, el projecte per reconvertir la Fàbrica Nova de Manresa en un gran pol de formació i coneixement, i innovació tecnològica i universitat amb el nou campus de la UPC, ha de fer un pas important amb l’adjudicació del projecte per dissenyar l’interior de la nau.
Els vuit equips d’arquitectura que van ser escollits per presentar les seves propostes ja han presentat els seus treballs. Un jurat ha d’analitzar ara cadascun dels projectes i al setembre es prendrà una decisió.
A partir d’aquí, el despatx escollit tindrà un any i mig per elaborar la proposta definitiva que definirà com es transformarà per dins la històrica nau industrial.
Els equips escollits
Aspiren a dur a terme el projecte els despatxos Data Arquitectura i Enginyeria & Joan Ramon Pascuets Iglesias; Julià Arquitectes, autors del projecte de rehabilitació de la Fàbrica Nova; Camps Felip Arquitectos & Tuñon Albornoz Arquitectura; Ravetllat Arquitectura & Carles Enrich Studio & Taller 95 Arquitectes; Vivas Arquitectos Barcelona & Tomàs Morató Pasalodos; B720 Arquitectura; Nogué Onzain Arquitectes & Iker Alzola Molina; Agència Material Agència Immaterial & Civic Architects VOF.
Un projecte de dos milions
El projecte per dissenyar l’interior de la Fàbrica Nova no és menor. Ho demostra, primer, el fet que té un pressupost de pràcticament dos milions d’euros que l’Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya, impulsors de la, iniciativa, pagaran a mitges. Segon, pel repte que suposa omplir de contingut una antiga nau tèxtil de les dimensions de la Fàbrica Nova, uns 25.000 metres quadrats, per donar-li nous usos.
Finalment, també cal tenir en compte el prestigi que suposa participar en un projecte.
Quan es va obrir el concurs, una vintena d’equips, entre els quals un de Bèlgica, un dels Països Baixos i un de França, es van presentar a la convocatòria. D’aquests el jurat que valora les propostes en va escollir vuit, que són els que han presentat ja un primer esbós.
Se’ls ha demanat que defineixin quatre grans blocs: uns espais oberts a la ciutadania, com l’atri principal, un espai de convencions, un de divulgació tecnològica, una biblioteca i serveis de restauració. També l'àmbit que ha d'ocupar la UPC amb les seves corresponents aules, laboratoris, tallers i zones per a la vida associativa dels estudiants, així com serveis de direcció i espais de treball. Serveis per fomentar l’emprenedoria i finalment el Centre de Formació Pràctica.
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