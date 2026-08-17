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L’associació de Manresa L’Era s’oposa a la Proposició de Llei de Producció Agrària Sostenible

L’Espai de Recursos Agroecològics forma part de l’Aliança Fulla Verda que considera que la marca i certificat que proposa generaran malentesos

Jornades tècniques de l'Escola Agrària de Manresa i l'Associació l'Era

Jornades tècniques de l'Escola Agrària de Manresa i l'Associació l'Era / Arxiu particular

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Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Producció agrària ecològica o producció agrària sostenible? L’esborrany de la Llei de Producció Agrària Sostenible, que el Departament d’Agricultura va començar a elaborar el setembre del 2021, ha apostat pel terme «sostenible», una decisió que no agrada a associacions de productors, entitats i elaboradors vinculats a la producció agrària ecològica, entre els quals la manresana L’Era, Espai de Recursos Agroecològics. Consideren que la tria del terme «sostenible» pot induir a error al consumidor i pot perjudicar les finques i les empreses que ja estan registrades en el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

El CCPAE és l’autoritat de control de Catalunya a l’hora d’auditar i de certificar els productes agroalimentaris ecològics del país segons la normativa europea, el primer reglament de la qual és del 1991 i el darrer de l’1 de gener del 2022.

Carta als grups del Parlament

Amb l’objectiu d’aturar la Proposició de Llei de la Producció Agrària Sostenible, aquest conglomerat d’entitats que actua com a lobby en defensa de la producció agrària ecològica, batejat amb el nom d’Aliança Fulla Verda, preveu enviar el mes vinent als grups polítics amb presència al Parlament una carta amb els arguments que defensa per tal que la proposta de llei es modifiqui abans de l’aprovació.

Segons la Generalitat, aquesta llei «vol fomentar la sostenibilitat agrària des de la triple vessant ambiental, econòmica i social» i «estableix els instruments necessaris per dur a terme la transició vers a sistemes agraris sostenibles» amb instruments que «giren entorn la creació de pràctiques de sostenibilitat, noves normes tècniques, eines digitals i la certificació voluntària que permetrà l’obtenció d’una marca de garantia». L’objectiu és «garantir que el sistema alimentari català esdevé una eina de mitigació de l’emergència climàtica, preservant i restablint els recursos ecosistèmics dels que en depèn». El repte és «incrementar en un 25% la producció d’aliments que provinguin de models de producció i pesca sostenibles».

El sector ecològic aixoplugat en l’Aliança Fulla Verda, de la qual també forma part la Unió de Pagesos de Catalunya, fa saber que no s’oposa a l’avaluació de sostenibilitat de les finques agràries, i que entén i valora el desig del Govern d’impulsar mesures que puguin empènyer el sector cap a millores ambientals, però sempre ha demanat que s’utilitzi una denominació que no confongui el consumidor i que, com s’ha dit, no perjudiqui les finques i les empreses que ja estan registrades en el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Un terme que porta a engany

El desacord principal del sector ecològic es basa en l’ús del terme «sostenible» com a marca. Considera que «aquest fet genera confusió i, a més, resulta un engany per a les persones consumidores». Demana, per tant, que s’opti per una denominació diferent que no porti a interpretacions errònies i que no competeixi directament amb el segell de la producció agrària ecològica.

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Posa com exemple que si una persona troba en un mateix supermercat un producte amb el segell de Producció Agrària Ecològica i un altre amb el segell de Producció Agrària Sostenible, és evident que no sabrà distingir-los, si bé hi ha diferències. La Producció Agrària Ecològica, per exemple, no permet l’ús de fitosanitaris de síntesis químiques . A banda, recorda l’Aliança Fulla Verda, és un sistema productiu que ja està regulat, certificat i reconegut per normativa europea.

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