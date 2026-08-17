Lluís Font, de la clínica veterinària Bestiari de Manresa: «Mullar el gos en excés també pot afavorir problemes de pell»
El centre situat al carrer Súria, desmenteix alguns mites sobre la calor i destaca la importància de mantenir una bona ventilació
Ruben Costa
Lluís Font és metge veterinari de la clínica Bestiari de Manresa, situada al carrer Súria. Amb l’arribada de les onades de calor, el professional posa l’accent en la importància de mantenir una temperatura adequada i una bona ventilació per garantir el benestar dels animals. En aquest sentit, alerta que mullar-los constantment per mantenir-los «frescos» pot generar un excés d’humitat i afavorir l’aparició de problemes a la pell.
Si haguéssiu de donar només tres recomanacions per protegir una mascota a l'estiu, quines serien?
La primera és evitar sortir durant les hores de màxima calor. Igual que nosaltres no sortiríem a córrer a les dues del migdia, els animals tampoc ho haurien de fer. El millor és passejar-los a primera hora del matí o al vespre, quan les temperatures són més suaus. Els gossos, a més, no són conscients del risc que comporta córrer darrere una pilota o fer exercici quan fa molta calor, i això pot acabar provocant problemes. La segona és assegurar-se que sempre disposin d'un lloc amb ombra, bona ventilació i aigua fresca. Si es té aire condicionat, es pot utilitzar, però sempre de manera moderada perquè l'animal tingui un espai on refugiar-se de la calor. I, finalment, és molt important no deixar-los mai dins del cotxe ni en espais tancats o exposats al sol, encara que sembli que només seran cinc minuts.
L'aire condicionat pot ser perjudicial per a la salut dels animals si s'utilitza de manera continuada?
Pot ser-ho si se'n fa un mal ús. Igual que passa amb les persones, un aire condicionat massa fred o que no tingui un bon manteniment pot afavorir problemes respiratoris o agreujar algunes al·lèrgies. Per això, la recomanació és mantenir una temperatura moderada, al voltant dels 25 graus, i evitar que el corrent d'aire fred incideix directament sobre l'animal durant moltes hores.
L'estiu és una època amb més presència de puces, paparres o mosquits?
Sí. La temporada de paràsits comença habitualment amb l'arribada de la primavera i s'allarga durant tot l'estiu. Un dels que més preocupa és el mosquit transmisor de la leishmaniosis, una malaltia que continua sent molt present. Fa uns anys la desparasitació es concentrava sobretot durant els mesos més calorosos, però amb l'augment de les temperatures els veterinaris ja recomanen protegir els animals durant tot l'any, perquè els paràsits pràcticament no deixen d'estar actius.
Hi ha algun mite sobre la calor i els animals que caldria desmentir?
Sí. Un dels més habituals és pensar que no passa res per deixar un gos cinc minuts dins del cotxe o al sol. És una situació molt perillosa. Els animals no regulen la temperatura corporal igual que les persones. Només transpiren a través dels coixinets plantars i dissipen la calor principalment respirant amb la boca oberta. Quan la temperatura és molt elevada, aquest mecanisme deixa de ser suficient i poden patir un cop de calor en molt poca estona. Aquest risc és encara més elevat en animals d'edat avançada, amb problemes respiratoris o cardíacs o amb dificultats per regular la temperatura corporal.
Hi ha malalties que s'agreugin durant els mesos d'estiu?
Sí. Sobretot les malalties respiratòries i cardiovasculars. També són especialment sensibles les races braquicèfales, com els bulldogs, els carlins o els gats perses, perquè la seva anatomia ja els dificulta la respiració i, amb la calor, encara els costa més regular la temperatura. A més, els animals epilèptics poden tenir més facilitat per patir crisis durant aquests períodes, i els animals geriàtrics o amb sobrepès també presenten un risc més elevat de patir complicacions.
Quins riscos comporta caminar sobre l'asfalt quan fa molta calor?
L'asfalt pot arribar a provocar cremades als coixinets plantars. Una manera molt senzilla de comprovar si està massa calent és posar-hi la mà durant cinc o deu segons. Si nosaltres no podem aguantar-la, l'animal tampoc hi hauria de caminar. Sempre que sigui possible és preferible passejar per zones amb terra, herba o bosc, que mantenen una temperatura molt inferior a la de l'asfalt o el ciment.
Quines maneres segures hi ha per ajudar-los a refrescar-se?
Sí. El més important és que sempre tinguin aigua fresca disponible i canviar-la sovint perquè no s'escalfi. També és recomanable que disposin de diversos espais amb ombra i bona ventilació on puguin descansar. Els animals acostumen a buscar de manera natural superfícies fresques, com ara el terra de rajola, perquè els ajuda a perdre calor. En canvi, no és recomanable mullar-los constantment, ja que l'excés d'humitat també pot afavorir problemes de pell. És més útil garantir una bona circulació d'aire que no pas tenir l'animal mullat durant tot el dia.
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