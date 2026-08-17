Nou tall aquest dimarts per finalitzar el reforç del paviment del Saclosa i el Cardenal Lluch de Manresa
La primera part de les obres es va fer entre el 5 i el 10 d’agost i va quedar pendent l'asfaltatge
La parada de Pompeu Fabra quedarà novament deshabilitada durant tot el dia
Redacció
El trànsit de vehicles a Manresa quedarà novament tallat, aquest dimarts 18 d’agost, al tram del carrer del Cardenal Lluch entre la plaça de la Independència i el carrer de Pompeu Fabra, i al tram del carrer de Saclosa entre el carrer del Bruc i la plaça de la Independència, on també es prohibirà l'estacionament, amb motiu de la finalització dels treballs de reforç del paviment dels dos vials.
Afectacions al bus
La primera part de les obres en aquests dos vials es va fer entre el 5 i el 10 d’agost. Aquest dimarts es faran els treballs d’asfaltatge per acabar l’actuació. Durant tot el dia, la parada de bus de Pompeu Fabra quedarà deshabilitada, fet que afectarà les línies de bus L1 Balconada, L2 La Parada, L3 Mion i L11 Centre Històric. Els busos de l'L1, L2 i L3 que, des del carrer del Bruc baixen habitualment pel Saclosa per enllaçar amb el Pompeu Fabra, baixaran pel carrer de l'Era de l’Esquerra, on a l’alçada del número 9 s’ha habilitat una parada provisional per a aquestes tres línies. És una parada ja existent del bus discrecional molt propera a la parada del Pompeu Fabra.
En el cas de l'L11 Centre Històric, s’elimina tant la parada Pompeu Fabra com la de Bruc-Renaixença. Els busos d’aquesta línia, que habitualment pugen des del barri de Valldaura pel carrer del Bruc i baixen pel Saclosa per arribar al Pompeu Fabra, es desviaran cap a la carretera de Cardona per continuar el seu recorregut. Per a més informació sobre el bus, es pot consultar l’app Bus Manresa i la seva pàgina web. També es poden fer consultes al telèfon 93 875 71 50.
Accés als pàrquings
Pel que fa als pàrquings, l’accés al Catalònia es farà pel carrer d el'Era de l’Esquerra i la sortida pel Cardenal Lluch i el Pompeu Fabra, mentre que l’accés al SAM s’haurà de fer des del tram del Cardenal Lluch més proper al passeig de Pere III. Els vehicles hauran d’entrar per la plaça de Neus Català i passar pel lateral del Passeig (costat Casino) per entrar al Cardenal Lluch i accedir al pàrquing. Per aquest motiu, es prohibirà l'estacionament de motocicletes i es retiraran les pilones d’aquest tram del Cardenal Lluch.
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