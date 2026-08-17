La sessió de fotos familiar que el xef Jordi Cruz ha fet a Manresa
El cuiner manresà va passar per l'estudi de Raquel Martínez Fotografia per a fer un reportatge fotogràfic en motiu del primer aniversari del seu segon fill, Nico
El xef manresà Jordi Cruz ha protagonitzat una sessió fotogràfica familiar a Manresa juntament amb la seva parella, l'empresària brasilera Rebecca Lima, i els seus dos fills. La família ha passat per l'estudi Raquel Martínez Fotografia, situat al carrer Grup Parada, 6, on han immortalitzat alguns moments familiars.
La sessió, segons ha explicat el mateix estudi a través de les xarxes socials, ha inclòs una 'Smash Cake', un tipus de reportatge fotogràfic especialment pensat per celebrar el primer aniversari d'un infant. En aquest tipus de sessions, el petit interactua lliurement amb un pastís d'aniversari mentre el fotògraf captura les seves reaccions, gestos i moments més espontanis.
Precisament, l'estudi va compartir el passat divendres 14 d'agost una de les fotografies de la sessió a Instagram, en què apareix el conegut cuiner manresà amb Rebecca Lima i els seus dos fills. Jordi Cruz i Rebecca Lima van començar la seva relació a finals del 2018 i es van casar l'agost del 2024 en una cerimònia celebrada a la Costa Brava. La parella té dos fills en comú: Noah, nascut el 2023, i Nico, que va néixer el juliol del 2025.
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