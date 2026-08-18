Afectació de l'accés a les Urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per obres d'asfaltatge
Des d'aquest dimacres per arribar a les Urgències caldrà anar pel barri de la Balconada i, a partir de dijous, també des del carrer Nou de Santa Clara
Els treballs al carrer de la Divina Pastora, que duraran cinc dies, també afectaran el servei de bus, amb l’anul·lació de la parada de Santa Clara que hi ha en aquest vial
Regió7/G.C.
Les obres d’asfaltatge que s’estan fent aquests dies a la ciutat dins el Pla de Millora de l’Espai Públic 2026 continuaran aquest dimecres 19 d’agost al carrer de la Divina Pastora, que quedarà tallat al trànsit durant cinc dies. Aquests treballs se sumen als que ja van arrencar dilluns al carrer de Carrió i als que han començat aquest dimarts a la plaça de Cots.
Amb motiu d’aquesta actuació, el carrer de la Divina Pastora quedarà tallat al trànsit en el tram que va des de la cruïlla amb els carrers de Francesc Joanola i del Doctor Lletjós fins a l’enllaç amb el carrer Nou de Santa Clara, rotonda inclosa. Tampoc es podrà circular pel tram del Nou de Santa Clara que va des d’aquesta rotonda fins a l’enllaç amb el carrer de Sant Joan de Déu. L’accés a Urgències es mantindrà, però durant el dimecres caldrà fer-lo des del barri de la Balconada.
Les obres també afectaran el servei de bus, amb l’anul·lació de la parada de Santa Clara, al mateix carrer Divina Pastora, per on passen les línies L1 Balconada, L8 perimetral, L9 Nocturn i L6 Festius (per a més informació sobre el servei de bus es pot consultar la web, l’app o bé trucar al 93 875 71 50).
Accés limitat i regulat en carrers propers
També es veuran afectats els veïns i veïnes que viuen en carrers propers al Divina Pastora (Sant Llàtzer, Sant Jaume, Francesc Joanola, Nou de Santa Clara i Doctor Llatjós), que tindran l’accés limitat i regulat en cul-de-sac. Pel que fa a a l’estacionament, es prohibirà en tot l’àmbit d’obres del Divina Pastora i també en trams del carrer Oms de Prat i del carrer Roger de Flor, per tal de garantir el desviament que ha de fer el bus urbà. I, pel que fa als contenidors, l’àrea de recollida de residus del carrer Divina Pastora número 12 es traslladarà a carrer de Sant Jaume.
A partir de dijous, se sumarà a l’àmbit d’obres el tram del Divina Pastora que va des de la cruïlla amb els carrers de Francesc Joanola i del Doctor Llatjós fins al carrer de Sant Maurici. També es tallarà el tram del Sant Maurici entre el Divina Pastora i el Nou de Santa Clara. Els contenidors situats al Divina Pastora número 2-4 es traslladaran a la cantonada entre el Sant Maurici i el Sant Llorenç de Brindisi.
També a partir de dijous, és previst que es pugui restablir el trànsit a partir de la rotonda que uneix el Divina Pastora amb el Nou de Santa Clara, de manera que tot el carrer Nou de Santa Clara quedarà ja obert al trànsit i l’accés a l’Hospital de Sant Joan de Déu ja es podrà fer també des d’aquest carrer.
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