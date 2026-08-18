La Colla dels Tres Mil corona alguns dels cims més importants dels Russells, al Pirineu aragonès
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Regió7
Manresa
Cinc membres de la Colla dels Tres Mil van coronar alguns dels cims més importants dels pics Russells al llarg d’una ruta que van fer el passat dimecres, 12 d’agost. El seu recorregut va començar el dia abans a la presa Llauset i, després de pernoctar, van assolir l’aresta oriental del Massís dels Russells. Tot seguit, fa ascendir diversos pics del massís del Pirineu aragonès, alguns d’ells, de més de 3.200 metres. Això sí, com asseguren els excursionistes, a la tarda ja eren a la vila de Benavarre, des d’on van poder contemplar l’eclipsi solar.
- Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
- L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar
- Una web ultracatòlica ataca sor Lucía aprofitant l’entrevista a la seva germana
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
- Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
- Els Mossos enxampen dues persones que havien sostret productes per valor de 393 euros de tres supermercats
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'Entre l’excés de feina i el buit de la inacció hi ha un punt fèrtil: el de l’activitat amb sentit