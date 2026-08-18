Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident mortal a ManresaPrimer esclafit al BagesEpisodi de plujaLaia FontAtac a sor LucíaFestes de Sant Roc
instagramlinkedin

La Colla dels Tres Mil corona alguns dels cims més importants dels Russells, al Pirineu aragonès

Els excursionistes que van completar la ruta pel Pirineu aragonès

Els excursionistes que van completar la ruta pel Pirineu aragonès / Colla dels Tres Mil

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

Cinc membres de la Colla dels Tres Mil van coronar alguns dels cims més importants dels pics Russells al llarg d’una ruta que van fer el passat dimecres, 12 d’agost. El seu recorregut va començar el dia abans a la presa Llauset i, després de pernoctar, van assolir l’aresta oriental del Massís dels Russells. Tot seguit, fa ascendir diversos pics del massís del Pirineu aragonès, alguns d’ells, de més de 3.200 metres. Això sí, com asseguren els excursionistes, a la tarda ja eren a la vila de Benavarre, des d’on van poder contemplar l’eclipsi solar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
  2. L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar
  3. Una web ultracatòlica ataca sor Lucía aprofitant l’entrevista a la seva germana
  4. El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
  5. La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
  6. Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
  7. Els Mossos enxampen dues persones que havien sostret productes per valor de 393 euros de tres supermercats
  8. Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'Entre l’excés de feina i el buit de la inacció hi ha un punt fèrtil: el de l’activitat amb sentit

El segell manresà L’Agulla Daurada publicarà el debut de Doris Lessing

El segell manresà L’Agulla Daurada publicarà el debut de Doris Lessing

Jordi Sabaté, veterinari d'una clínica de Manresa: “Alguns morrions poden perjudicar el panteix del gos”

Jordi Sabaté, veterinari d'una clínica de Manresa: “Alguns morrions poden perjudicar el panteix del gos”

Les onades d'altes temperatures fan augmentar les visites als veterinaris

Les onades d'altes temperatures fan augmentar les visites als veterinaris

La Fàbrica Nova de Manresa rejoveneix un cop rehabilitada i amb les finestres noves

La Fàbrica Nova de Manresa rejoveneix un cop rehabilitada i amb les finestres noves

L’Adreçador del 18 d’agost del 2026, per Galdric Sala

L’Adreçador del 18 d’agost del 2026, per Galdric Sala

Nuclear sí, renovable no?

La Colla dels Tres Mil corona alguns dels cims més importants dels Russells, al Pirineu aragonès

La Colla dels Tres Mil corona alguns dels cims més importants dels Russells, al Pirineu aragonès

El 50% de les residències de BCN no tenen aire a les habitacions

El 50% de les residències de BCN no tenen aire a les habitacions
Tracking Pixel Contents