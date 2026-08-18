La Fàbrica Nova de Manresa rejoveneix un cop rehabilitada i amb les finestres noves
Durant anys, l’antiga nau històrica ha estat exposada a la intempèrie, i ara amb la teulada nova i els tancaments, queda protegida
Després d’anys i panys d’estar exposat a la intempèrie, l’edifici de la Fàbrica Nova de Manresa ja està totalment rehabilitat, consolidat i, sobretot, protegit. Ja s’han instal·lat totes les finestres a l’antiga nau industrial tèxtil, el que li confereix un aspecte totalment renovat respecte al que tenia fins ara. Tancat i protegit, amb les finestres i la teulada completament renovada, es veu un edifici acabat.
Les obres van començar a finals del 2024, i a partir d’ara han de tenir continuïtat a l’interior per començar a fer-se realitat un pol de coneixement liderat per l’Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya. Les finestres s’han endut 1,5 dels 10 milions que han costat els treballs de rehabilitació i consolidació de la Fàbrica Nova.
Les finestres i finestrals poden semblar a primer cop d’ull un element menor, però no és així. Garanteixen, d’entrada, que la Fàbrica Nova deixi d’estar exposada a les inclemències del temps com ha estat passant els darrers anys, abans que comencessin les obres per recuperar l’equipament, que és patrimoni històric, per donar-li una nova vida i una nova utilitat. A més a més, acaben amb la sensació d’edifici abandonat.
Molta llum natural
També permetran que esdevingui una nau amb molta llum natural. Fins ara, bona part de les obertures, com les que donen a la façana de la torre nord -la més pròxima a la carretera del Pont de Vilomara- estaven tapades amb totxos. Altres trams de façana com la que dona a la Via de Sant Ignasi, senzillament estaven coberts amb tendals que amb el pas del temps es van anar desprenent.
Segons va reflexionar a aquest diari un dels autors del projecte de rehabilitació, Manuel Julià del despatx Julià Arquitectes, la poca llum que hi havia fins ara feia que l’edifici es percebés com molt introvertit, tancat i opac. «De dins no es veia a fora, i de fora no es veia a dins», va assegurar. Ara hi ha camp de visió de dins cap enfora, i també n’hi haurà de fora cap endins. En aquest cas sobretot als vespres. Això permetrà que el paisatge de l’entorn de la nau també arribi a formar part de l’interior de la Fàbrica Nova. Es guanya en transparència.
Aïllament tèrmic
A més a més d’aquesta nova perspectiva, les finestres també juguen un paper important en l’aïllament tèrmic de l’edifici per fer-lo sostenible des d’un punt de vista energètic. Així per exemple, per evitar la incidència del sol a l’interior els vidres tenen un sistema que no deixa passar la radiació solar.
Els tres grans finestrals
Criden especialment l’atenció els tres grans finestrals que donen a la Via de Sant Ignasi, al costat de la torre nord. És l’únic tram de façana que s’ha hagut de refer del tot perquè es va enderrocar el 2007 a causa del seu mal estat. És, també, on hi haurà l’entrada principal al complex. La idea que a partir d’aquí s’obri un gran vestíbul i es distribueixin tots els espais.
Tancada des del 1989, les obres per recuperar l’edifici de la Fàbrica Nova van començar a finals de l’any passat. En alguns trams els treballs de rehabilitació i consolidació s’ha hagut de dur a terme pràcticament de forma artesanal per intentar respectar al màxim l’aspecte original d’una nau que es va inaugurar oficialment fa 100 anys, un 31 de març del 1926. La rehabilitació de façanes i cobertes era un pas previ imprescindible per començar l’actuació dins la nau. Les obres han anat a càrrec de les empreses manresanes Constructora d’Aro i Cots i Claret.
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