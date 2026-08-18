Jordi Sabaté, veterinari d'una clínica de Manresa: “Alguns morrions poden perjudicar el panteix del gos”
El centre d'animals situat a la plaça Catalunya del municipi, adverteix com regulen la temperatura els gossos i quines precaucions cal prendre durant els episodis de calor
Ruben Costa
Les altes temperatures obliguen els animals a modificar els seus hàbits i buscar espais on puguin mantenir una temperatura adequada. Jordi Sabaté, veterinari de la clínica de la plaça Catalunya de Manresa, explica com detectar els primers signes d’un cop de calor i dona recomanacions per evitar situacions de risc, especialment durant els passejos.
Els animals saben buscar per si mateixos els llocs més frescos de la casa o necessiten que els hi facilitem?
Saben més o menys trobar el lloc més fresc de la casa. En general, els animals busquen zones on estiguin més còmodes i puguin regular millor la seva temperatura. El que sí que hem de fer nosaltres, és facilitar-los l’accés a aquests espais.
Quines precaucions cal prendre si deixem l'animal sol a casa durant diverses hores?
Primer de tot, hem de tenir en compte que els animals regulen la temperatura d'una manera diferent de nosaltres. Per exemple, els gossos no suen per la pell com nosaltres, sinó que eliminen calor sobretot a través del panteix. Quan jadegen, intenten refrigerar-se. Això fa que algunes races tinguin més problemes. Els gossos amb molt pèl, per exemple, poden tenir més dificultats per perdre calor. També els gossos braquicèfals, com els bulldogs o els carlins, tenen més problemes perquè, a causa de la seva anatomia, els costa més respirar i, per tant, també els costa més regular la temperatura. Quan fa molta calor, l'ideal és evitar les hores centrals del dia. Si hem de sortir amb el gos, és millor fer-ho de matinada, quan la temperatura és més baixa, o bé quan ja s'ha post el sol. També podem remullar-lo amb aigua perquè aquesta s'evapori de la superfície de la pell i ajudi a eliminar calor. Les tovalloles humides també poden servir per refrescar-lo. I, evidentment, a casa hem de procurar que tingui accés a una zona fresca i amb ombra.
Els viatges en cotxe poden suposar un risc encara que l'aire condicionat estigui encès?
Si tenim l'aire condicionat posat i mantenim una temperatura adequada, en principi no hauria de suposar un problema. Ara bé, hi ha animals que es posen molt nerviosos al cotxe i que poden panteixar molt durant el viatge. Si, per exemple, és un gos braquicèfal, com un bòxer o un bulldog, el fet d'estar molt nerviós i panteixar molt pot provocar que tingui més dificultats per respirar. Per tant, encara que l'ambient estigui fresc, en aquests casos sí que pot existir un risc.
Quins són els símptomes que té un animal quan està patint un cop de calor? En termes generals, gossos, gats…
En un gos, un dels primers símptomes és la intranquil·litat. Comença a panteixar molt per intentar eliminar calor i, a mesura que augmenta la temperatura, el panteix es fa cada vegada més intens. Si la llengua es torna cianòtica, amb un color més blavós o morat, vol dir que està faltant oxigen i que ja estem arribant a una situació més greu. En els gats és una mica diferent. És més difícil que arribin a patir un cop de calor, excepte en situacions accidentals, com quedar-se tancats en un cotxe. En qualsevol cas, també hem de procurar que tinguin un espai a l'ombra, fresc i ben ventilat.
Els ventiladors són una bona alternativa a l'aire condicionat?
Sí. Si tenim un ventilador, l'aire que mou ajuda a refrescar. L'aire condicionat també pot ser útil, però en alguns casos pot provocar problemes com laringitis si la temperatura és massa baixa o hi ha un contrast tèrmic molt gran. Per tant, el ventilador és una bona alternativa per mantenir l'ambient més fresc sense necessitat de tenir l'aire condicionat tan fred.
Dormir a terra ajuda realment els animals a combatre la calor?
Sí, perquè el terra acostuma a estar més fresc. Els animals ho busquen de manera natural: el gos, el gat o altres animals poden estirar-se a terra perquè és una superfície més fresca que altres zones. Per tant, deixar-los accés a una zona de terra fresca és una bona alternativa perquè puguin regular millor la seva temperatura.
Hi ha alguna cosa que els propietaris fan amb bona intenció però que pot acabar sent contraproduent?
Una cosa que hem de vigilar són els morrions, sobretot alguns dels típics morrions de niló, perquè poden ajustar molt i impedir que el gos obri bé la boca i panteixi. Com que els gossos regulen la temperatura sobretot a través del panteix, això pot ser un problema important. També és un error intentar refredar un animal amb aigua excessivament freda o gel. Si li posem gel directament, es produeix una vasoconstricció: els capil·lars de la pell es tanquen i això pot dificultar l'eliminació de calor. És millor refredar-lo de manera gradual, amb aigua fresca però no gelada. Si l'hem de banyar o dutxar, l'aigua hauria de ser fresca, però no excessivament freda.
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