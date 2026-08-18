Les onades d'altes temperatures fan augmentar les visites als veterinaris
Les races de gossos i gats que tenen el mussell curt, com els bulldogs, els carlins i, en el cas dels gats, els perses, són especialment vulnerables a les altes temperatures per les dificultats que tenen per respirar
Ruben Costa
Els humans no som els únics que notem les onades de calor; els animals també en pateixen els efectes de la calor. De fet, les visites veterinàries augmenten quan pugen les temperatures i, hi ha diverses races que són especialment vulnerables. «Les races braquicèfales, com els bulldogs, els carlins o els gats perses, per la seva anatomia, tenen més dificultats per respirar i, amb la calor, encara els costa més regular la temperatura», explica Noemí González, veterinària de la clínica Vida Animal de Santpedor. L'experta assegura que qualsevol animal pot patir un cop de calor, però que les races amb aquest tipus de fisonomia són encara més sensibles a les altes temperatures.
Durant els mesos d’estiu, els animals poden patir diferents problemes de salut. González explica que un dels elements que apareix amb més freqüència són les dermatitis provocades per la calor i les al·lèrgies. També, són habituals els accidents amb les espigues, poden afectar les orelles, el nas, les potes o la pell i acabar provocant complicacions.
Cremades a les potes
L’entorn on viu l’animal també condiciona els riscos. A les ciutats, el terra pot escalfar-se molt per culpa del sol i dels vehicles i arribar a provocar cremades a les potes. En canvi, en zones rurals hi ha més presència d’espigues i altres elements de la vegetació que poden acabar afectant els animals. «Cada lloc té les seves particularitats», explica la veterinària.
Un dels principals perills és el cop de calor. Els símptomes poden variar segons l’animal, però entre els més habituals hi ha el panteix excessiu, les genives molt vermelles i congestionades i les conjuntives també enrogides. En els casos més greus, l’animal pot patir convulsions i arribar a morir. Per prevenir aquestes situacions, González recomana evitar els passejos durant les hores de més calor i optar per primera hora del matí o última hora del dia. També és important que els animals disposin d’aigua i d’espais d’ombra i que, sempre que sigui possible, estiguin en zones ventilades o amb aire condicionat.
Un altre dels riscos de l’estiu són els trajectes amb cotxe. Encara que el vehicle tingui l’aire condicionat encès, els animals poden patir si estan nerviosos o tenen problemes respiratoris. En qualsevol cas, la recomanació és no deixar-los sols dins del vehicle, ni tan sols durant uns minuts. L’estiu també és una època en què augmenten determinades consultes veterinàries.
A banda dels cops de calor, Carla Carrera, veterinària de la clínica de Navarcles, explica que són habituals les consultes relacionades amb les dermatitis, les al·lèrgies, les otitis o els problemes gastrointestinals. També augmenten les consultes relacionades amb els viatges, especialment sobre vacunes, desparasitació, xip i documentació necessària per viatjar amb els animals.
El canvi d’hàbits
Carrera assegura que els efectes de les altes temperatures també es poden observar en el comportament dels animals. Durant els dies més calorosos poden estar més apàtics, dormir més i reduir considerablement la seva activitat física. Aquesta conducta és una resposta natural davant de la calor. Els animals intenten gastar menys energia i busquen espais on puguin mantenir una temperatura més baixa. En el cas dels gats, és habitual que busquin racons frescos de la casa i passin bona part del dia descansant.
Per això, Carrera recomana adaptar també les rutines durant els episodis de calor. Els passejos s’han de fer preferentment a primera hora del matí o quan ja ha baixat el sol, i cal evitar que els animals facin exercici intens durant les hores més caloroses. La capacitat per suportar les altes temperatures també depèn de cada animal. Els més joves, els que tenen sobrepès i els que pateixen patologies cardíaques o respiratòries, són més vulnerables. En aquest sentit, els animals amb problemes respiratoris poden tenir més dificultats per regular la seva temperatura, ja que els gossos utilitzen principalment el panteix per eliminar calor. «Si el mecanisme que tenen per regular la temperatura ja falla perquè tenen un problema respiratori, poden tenir molts més problemes», explica Carrera.
El pèl és molt important
El pelatge també té una funció important durant l’estiu. Carrera contradiu de la creença que rapar els animals molt peluts els ajuda a passar millor la calor. «El pèl protegeix», adverteix, ja que el pèl actua com una protecció davant del sol i de les temperatures exteriors. Per tant, en els animals amb doble capa de pelatge, com els huskies o els malamuts «el que s’ha de fer és treure el pèl mort, no pas rapar-los», resumeix la veterinària perquè, si se'ls treu tot, pot passar que no creixi adequadament.
Aquesta qüestió és especialment important durant la muda. Els animals eliminen de manera natural part del pelatge que han acumulat durant els mesos més freds i, segons Carrera, cal ajudar-los a retirar aquest pèl sense eliminar la capa que els protegeix. La veterinària també recomana tenir en compte l’estat de la pell de cada animal. Si hi ha alguna zona amb una patologia concreta, una ferida o una manca de pèl, aquesta part pot quedar més exposada al sol i necessitar una protecció específica. En general, les mascotes no necessiten protecció solar, però hi ha una excepció: «En el cas dels animals de pelatge blanc, sí que està molt recomanat, sobretot si han d’estar exposats al sol», afirma l’experta.
Recomanacions
Les recomanacions per afrontar l’estiu és adaptar les rutines i observar el comportament de cada animal. Evitar les hores de màxima calor, garantir aigua fresca, facilitar espais d’ombra i ventilació i controlar especialment els animals més vulnerables. Aquestes són algunes de les mesures que poden ajudar als animals a passar els mesos més calorosos de la millor manera.
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