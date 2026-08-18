El reasfaltatge del carrer de Carrió de Manresa fa aflorar les antigues llambordes
Les obres del Pla de Millora de l'Espai Públic, que l'Ajuntament porta terme anulament des de fa una dècada, han començat aquesta setmana
Fins a mitjan de setembre, quan és previst que quedin enllestits els treballs que ara comencen, es millorarà el paviment d'onze vials de la ciutat
Actualment, la presència de llambordes en carrers de Manresa és residual, però, fa uns anys, eren molt presents als vials. El reasfaltatge del carrer de Carrió dins del Pla de Millora de l'Espai Públic 2026, iniciat aquesta setmana, ha fet aflorar les llambordes que hi havia hagut en aquest carrer. La retirada de la capa d'asfalt que hi havia per posar-ne una de nova ha destapat aquest dimarts, sobretot als laterals de la calçada, les llambordes de sota. Aquest migdia els operararis estenien una nova capa d'asfalt negre i fumejant al vial enmig d'un ambient calorós i xafogós.
Les obres per millorar voreres i calçades de la ciutat en mal estat tenen el seu origen en l'Auditoria de l’Espai Urbà que va encarregar l'equip de Govern fa uns anys per determinar l’estat de la via pública. El resultat va ser que Manresa tenia 117 carrers en mal estat i que d’aquests n’hi havia 24 que necessitaven una actuació prioritària. L’estudi va calcular que calien més de 15 milions d’euros per reparar tots els vials en mal estat. Per posar-hi remei, l’any 2017 la regidoria de Qualitat Urbana va destinar un milió d’euros per millorar calçades, voreres i elements de mobiliari urbà en aquells punts on l’auditoria determinava la necessitat d’actuar amb més urgència. Aquest pla de xoc ha continuat des d'aleshores, afegint-hi els parcs infantils i els camins rurals repartits pel municipi.
Deu anys des del primer pla de millora
Enguany, el Pla de Millora de l'Espai Públic de Manresa ha fet deu anys amb una inversió de rècord. Per primera vegada s'inverteixen en la millora de voreres, calçades, parcs infantils i camins rurals 2,5 milions d'euros, una xifra que, juntament amb les dels nou anys anteriors (el milió anual del 2017 al 2023 i el milió i mig del 2024 i del 2025) suma 12,5 milions d'euros.
El carrer de Carrió i el Canonge Montanyà són els primers vials que es reasfalten enguany amb el pla de millora. Les obres van començar aquest dilluns amb una durada prevista dels treballs i de les afectacions de quatre dies (tres dies de tall total i un dia d'afectacions puntuals per fer els treballs de pintura). Aquest dimarts també han començat els treballs a la plaça de Cots on, a banda dels talls i de la prohibició d'estacionar en tota la zona, l'actuació també afecta la nova línia de bus del Centre Històric (L11). Mentre duren les obres, les parades de Casa Caritat i de Sant Andreu han quedat anul·lades. La previsió és que les afectacions durin també quatre dies (tres dies de tall total i un dia per a la part de la pintura).
Els següents carrers on s’intervindrà en aquesta tongada d'obres aprofitant el mes d'agost són el de la Divina Pastora, el Francesc Moragas, el Sant Antoni Maria Claret, el Joan Fuster, el Josep Guitart, el Gaudí, el Trieta i el Dibuixant Vilanova. L’Ajuntament anirà informant de les afectacions a mesura que vagin començant les obres. L’objectiu és tenir tots els asfaltatges acabats a mitjan setembre.
Subscriu-te per seguir llegint
- El ‘gap year’ guanya terreny a Espanya: per què cada vegada més joves paren un any abans de la universitat
- Un veí de Fonollosa de 40 anys mor en una sortida de via a la C-37z, a Manresa
- Els Mossos enxampen dues persones que havien sostret productes per valor de 393 euros de tres supermercats
- Lluís Font, de la clínica veterinària Bestiari de Manresa: «Mullar el gos en excés també pot afavorir problemes de pell»
- Localitzen el cos de la mare de la jove de Berga desapareguda en el terratrèmol de Colòmbia
- La Llei de Propietat Horitzontal et protegeix: si et toca ser president de la comunitat i tens més de 70 anys, pots demanar que et rellevin
- La sessió de fotos familiar que el xef Jordi Cruz ha fet a Manresa
- L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar