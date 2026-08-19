El darrer tram de l’avinguda de l’Esport ja es deixa entreveure amb tota la seva amplada
L’obra forma part del nou vial del polígon del Pont Nou que ja s’ha executat, i connectarà l’eix Transversal amb la carretera de Sant Joan i el passeig del Riu
Els treballs han arribat a l’alçada del Nou Estadi, que haurà de canviar l’accés al camp
El tram de la futura avinguda de l’Esport que ha de connectar l’eix Transversal amb la carretera de Sant Joan i el passeig del Riu de Manresa ja es deixa entreveure amb tota la seva amplada. Es tracta d’una obra poc visible que queda amagada darrere la zona esportiva del Congost, però que és d’envergadura. Pel pressupost que mou, 4,2 milions d’euros, i també pel que suposarà, ja que ha de ser una nova entrada a la ciutat per l’eix Transversal. En aquest cas pel sud de Manresa.
Les obres han arribat ja a l’estadi municipal de futbol del Congost, on juga el Centre d’Esports Manresa. S’ha enderrocat el mur on fins ara hi havia l’entrada al Nou Estadi, i se’n farà un de nou per adequar-lo a la nova alineació de la calçada.
Quan comenci la temporada, els aficionats que vagin al camp hauran d’accedir-hi per un altre lloc. Ho hauran de fer per sota el bar. El Centre d’Esports Manresa jugarà el seu primer partit a casa el cap de setmana del 12 i 13 de setembre. Qui vagi amb vehicle haurà d’aparcar a la zona de davant del pavelló.
Polígon Pont Nou
El darrer tram de l’avinguda de l’Esport és la continuïtat del polígon del Pont Nou que ja s’ha executat i per on ja es pot transitar en gran part. Aquest últim tram quedarà connectat amb la carretera de Sant Joan, el pont del Congost i, d’aquí amb el nucli urbà de Manresa. Amb una longitud de 360 metres lineals, finalitzarà en una rotonda de 14 metres que enllaçarà el pont, l’avinguda i la carretera de Sant Joan.
El projecte permetrà que l’avinguda de l’Esport es converteixi en una nova porta d’entrada a la ciutat des de l’eix Transversal. Els treballs també serviran per redefinir i organitzar tot l’entorn de l’Estadi del Congost, i endreçar la zona esportiva. Es formalitzaran nous accessos al camp de futbol i es reorganitzaran tres àrees d’aparcament amb una capacitat per a 220 vehicles, dels quals 24 places seran accessibles. Al costat del que ja s’endevina com la gran avinguda, les màquines ja han començat a treballar a l’esplanada que s’habilitarà com a aparcament. És pràcticament a tocar del Nou Estadi amb el pavelló del Congost al fons.
Dos carrils per sentit
La nova avinguda tindrà dos carrils per sentit, amb una mitjana central. Les voreres tindran una amplada de 5,50 metres a la banda de l'àrea esportiva i de 9,40 metres al costat del ferrocarril. Les calçades es pavimentaran amb asfalt, mentre que les voreres seran de formigó, excepte la zona paral·lela al ferrocarril, que s'executarà amb sauló.
S’hi plantaran plàtans, castanyers d'Índia, pins i altres espècies, amb reg per degoteig per a arbres i aspersió en rotondes.
La nova xarxa de clavegueram utilitzarà col·lectors de formigó i embornals per recollir l’aigua de pluja. L'enllumenat constarà de columnes per a les calçades i llums per als espais de vianants. L’actuació inclourà diversos serveis com xarxes d'aigua potable, electricitat, gas i telecomunicacions. Tots aquests treballs, que van començar el passat juny, tenen una durada prevista d’un any.
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