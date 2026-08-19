Detinguda una dona a Manresa per provocar tres incendis de contenidor aquest dimecres a la matinada
El nou episodi no té cap relació amb els focs intencionats que van afectar 17 contenidors de paper entre el juny i el juliol
El consistori es personarà com a acusació en el procediment judicial
La Guàrdia Urbana de Manresa ha detingut una dona de 36 anys com a presumpta autora de tres incendis provocats en contenidors aquesta passada matinada a la ciutat. Gràcies a una trucada d'alerta i a la col·laboració ciutadana, els agents han pogut identificar i arrestar la sospitosa, que està previst que aquest dimecres passi a disposició judicial.
El primer avís s'ha rebut a les 2.33 hores, al carrer de la Creu Guixera, on s'havia calat foc a un contenidor de paper. Una patrulla de la Guàrdia Urbana ha aconseguit apagar les flames amb un extintor abans de l'arribada dels Bombers de la Generalitat, que hi han desplaçat una dotació. El contenidor ha patit desperfectes, però l'actuació ràpida ha evitat que cremés completament.
Només dotze minuts després, a les 2.45 hores, s'ha produït un segon incendi a la plaça Mallorca, en aquest cas en un altre contenidor de paper, que ha quedat completament calcinat. Els agents han apartat la resta de contenidors abans que el foc s'estengués a tota la bateria.
El tercer incident s'ha registrat poc després, a les 3.03 hores, a la carretera de Santpedor. La Guàrdia Urbana ha pogut apagar el foc, que s'havia originat al costat d'un contenidor, abans que les flames arribessin a afectar-lo, frustant així l'intent de la presumpta autora de calar foc el mobiliari urbà.
Dos episodis aïllats
Segons fonts de l'Ajuntament de Manresa, aquest episodi no té, en principi, cap relació amb els incendis intencionats que van afectar 17 contenidors de paper entre el juny i el juliol. Per aquells fets, la policia ja va detenir un home.
En aquesta ocasió, el consistori es personarà com a acusació en el nou procediment judicial, tal com ja va fer en el cas anterior. L'objectiu, segons ha explicat l'Ajuntament, és fer un seguiment directe de la causa i reclamar a la persona responsable el cost íntegre de tots els danys i desperfectes ocasionats.
L'alcaldessa accidental, Mariona Homs Alsina, ha assegurat que «la cura de l'espai públic, la seguretat i el civisme són temes cabdals del mandat» i ha remarcat que l'incivisme «ens perjudica a tots i a totes». Homs també ha agraït la col·laboració ciutadana, que ha estat «vital» per fer la detenció, així com la ràpida actuació de la Guàrdia Urbana.
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